Joe Biden regresa a las conferencias diarias en la Casa Blanca con el fin de regresar la transparencia a EE.UU.

Estados Unidos.- Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ofrecerá conferencias diarias, según informó a secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, esto con el objetivo de regresar la verdad y la transparencia, que asegura, se perdió durante el gobierno de Donald Trump.

Entre otras cosas, Biden tiene como prioridad la transparencia en la información, por lo que en la Casa Blanca se volverán hacer las conferencias de prensa, donde pretende informar sobre su trabajo día a día.

"Cuando el presidente me pidió que ocupara este cargo, hablamos de la importancia de devolver la verdad y la transparencia, y me pidió que me asegurara de que estamos comunicando las políticas de toda la administración de Biden-Harris y el trabajo que estará haciendo todos los días en nombre de los estadounidenses", informó Psaki

Cabe mencionar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, es uno de los mandatarios que acostumbra a realizar estas conferencias, conocidas como "mañaneras", quien al igual que le demócrata, la intención es mantener informada a la población. Cada mañana, según lo publicado por El Informador.

Primeras acciones contra las políticas de Trump

Desde antes de asumir su mandato como presidente, Joe Biden anticipó su voluntad de modificar algunas polémicas políticas impulsadas por Trump.

De acuerdo con un documento emitido por su jefe de gabinete, Ron Klain, apenas comience, el nuevo gobierno emitirá una serie de decretos para abordar lo que consideran "cuatro crisis que se superponen y agravan": la crisis de Covid-19, la crisis económica que provocó, la crisis climática y la crisis de igualdad racial.

Tan sólo en su primer día, el demócrata firmará 17 decretos mediante los cuales eliminará la prohibición de viajes a países cuya mayor parte de la población es musulmana (Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen). También hará que Estados Unidos, regrese al Acuerdo de París.

Asimismo, firmará un decreto para frenar la construcción del muro fronterizo impulsado por Trump y evitar los desalojos de viviendas generados por la crisis, además de extender una moratoria para los pagos a créditos a universidades.

Para hacer frente a la crisis generada por la pandemia, el gobierno de Biden necesita que el Congreso -con mayoría demócrata- apruebe su ambicioso plan de rescate de $1.9 billones de dólares.

Otra de las primeras acciones que Joe Biden hará como mandatario será enviar una propuesta a la Cámara de Representantes para aprobar una reforma migratoria que promete regularizar la situación de 11 millones de personas en el país, con posibilidad de obtener la ciudadanía.