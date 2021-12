Joe Biden rinde homenaje al 'gigante de nuestra historia' Bob Dole en el Capitolio de Estados Unidos

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden y otros se reunían para rendir homenaje a Bob Dole, un "gigante de nuestra historia" que sirvió a Estados Unidos en la guerra y en la política con pragmatismo, ingenio autocrítico y el sentido común de civismo y compromiso de una época pasada, aseguró el mandatario.

Biden, un viejo amigo, dijo que Dole, el exsenador republicano, aspirante a la presidencia y veterano de la Segunda Guerra Mundial, debería tener la última palabra, ya que leyó la observación de su colega de 25 años de que había servido mejor al país al poner "Principios sobre partido".

“La verdad del asunto es que, a pesar de lo divididos que estamos, el único camino a seguir para la democracia es la unidad, el consenso, el único camino”, dijo Biden a los reunidos. "Podemos seguir su sabiduría y su verdad eterna y llegar a un consenso sobre los principios fundamentales básicos en los que todos estamos de acuerdo".

La ceremonia matutina atrajo a unos 100 invitados y líderes del Congreso mientras el ataúd de Dole, cubierto con la bandera estadounidense, se encontraba debajo de la cúpula. Dole, quien sirvió casi 36 años en el Congreso, murió el domingo a la edad de 98 años.

Biden dijo que Dole "pertenece aquí, en este lugar, este templo a la libertad y templo a la posibilidad". El presidente dijo de Dole: "Él también fue un gigante de nuestra historia".

El servicio será el primero de varios en Washington que conmemoran la vida y el legado de Dole. El evento del jueves en el Capitolio y el funeral del viernes en la Catedral Nacional de Washington están cerrados al público.

Pero el funeral de Dole se transmitirá en vivo en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en el National Mall, y se espera que su caravana se detenga más tarde en un evento con el actor Tom Hanks en honor a su vida y servicio militar antes de que el ataúd viaje a su ciudad natal de Kansas y al estado. capital . Será enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Dole estaba siendo honrado entre el "panteón de los patriotas": su ataúd colocado sobre el catafalco de Lincoln que se ha utilizado desde 1865.

Pelosi besó la mano de la esposa de Dole, Elizabeth Dole, y saludó a su hija, Robin Dole, que estaba sentada cerca de Biden, antes de decirles a los reunidos que el "liderazgo de principios" de Dole era respetado durante mucho tiempo "en ambos lados del pasillo, en ambos lados del Capitolio."

Cortinas negras colgaban de las puertas debajo de la cúpula del Capitolio en preparación para el servicio. Las sillas se instalaron, distanciadas socialmente para los protocolos COVID-19. Se colocó un atril de manera que la estatua de otro estadista de Kansas, Dwight Eisenhower, pudiera verse al fondo detrás de los altavoces del día.

Elizabeth Dole pareció llorar mientras se acercaba al ataúd y extendía la mano. Ella y la primera dama Jill Biden se besaron antes de que hablara el presidente.

El senador Mitch McConnell, ahora el líder republicano del Senado con más años de servicio, dijo anteriormente que Dole idolatraba a Eisenhower, llamando al ex presidente y al general un héroe que encarnaba "las mejores cualidades del pueblo estadounidense".

"Podemos decir con certeza que Eisenhower no es el único kansan que cumple con esos estándares", dijo McConnell en un discurso a principios de esta semana.

McConnell había expresado su preocupación de que un organizador de eventos para el servicio conmemorativo, Tim Unes, había sido citado por el comité de la Cámara que investigaba el ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio sobre su papel en la planificación de ese día para Donald Trump, el ex presidente, según un informe. persona a la que se le concedió el anonimato para discutir la conversación privada.

Trump había instado a sus seguidores a dirigirse al Capitolio para luchar contra la certificación de la victoria electoral de Biden.

El portavoz de la familia Dole, Steve Schwab, dijo en un comunicado el jueves que el papel de Unes había terminado.

Schwab dijo que Unes, un ex miembro del personal de la campaña de Dole, había "ofrecido su tiempo como voluntario para servir en el equipo de avanzada para los eventos conmemorativos de esta semana". Schwab dijo que Elizabeth Dole “no estaba al tanto” de la participación de la Unes en el evento de enero y una vez que él le hizo saber que ella “terminó su rol de voluntaria”.

Unes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La historia fue reportada por primera vez por The New York Times.

Nacido en el Dust Bowl en Russell, Kansas, Bob Dole sufrió heridas paralizantes y casi fatales después de recibir un disparo en la Segunda Guerra Mundial que lo enviaron a casa con un brazo derecho gravemente dañado que no podía usar para estrechar la mano. En cambio, Dole sostuvo un bolígrafo y extendió la mano izquierda como una forma de hacer que los saludadores se sintieran cómodos. Su ciudad había recaudado fondos para ayudar en su recuperación.

Después de obtener un título en derecho, trabajó como fiscal del condado y se desempeñó como legislador del estado de Kansas antes de postularse para el Congreso en 1960, se unió a la Cámara durante ocho años y luego ganó el escaño en el Senado. Fue el candidato presidencial republicano en 1996, su tercera y última campaña para presidente, una carrera que nunca ganó.

El ingenio rápido de Dole quedó en evidencia después de perder la contienda presidencial ante el actual demócrata Bill Clinton, quien le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad días antes de la inauguración de 1997.

McConnell dijo esta semana que cuando llegó el momento de los comentarios de Dole, se paró en el podio y comenzó: "Yo, Robert J. Dole ... juro solemnemente ... oh, lo siento, ¡discurso equivocado!"

Pero ese humor rara vez se vio en la campaña electoral o en sus pronunciamientos públicos, donde podría haberlo ayudado a ganar más votos.

En cambio, Dole fue visto como un "hombre hacha" republicano, un aprendiz de Richard Nixon y presidente del Comité Nacional Republicano durante la era de Watergate. Luego se convirtió en el compañero de fórmula vicepresidencial de lengua afilada de Gerald Ford, otra carrera perdida.

El jueves, McConnell señaló que Dole fue "el último de la generación más grande en postularse para presidente".

Pero fue en la larga carrera de Dole en el Senado donde creció para ver el valor de llegar al otro lado del pasillo hacia los demócratas y aseguró sus logros más duraderos, en particular la Ley de Estadounidenses con Discapacidades que hasta el día de hoy garantiza un nivel de accesibilidad como derecho civil.

A veces, Dole se opuso a su propio partido, particularmente en un proyecto de ley de impuestos histórico, y ayudó a crear el feriado federal de Martin Luther King Jr.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, elogió a Dole durante el servicio del jueves como un estadounidense "que redefinió y elevó lo que significa servir al país".

Legisladores actuales y anteriores de ambos partidos se unieron al servicio. El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, se unió pero no habló.

Dole anunció en febrero de 2021 un diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa 4. Biden lo visitó en su casa en el complejo Watergate.

Después de los eventos conmemorativos del sábado en Kansas, la familia de Dole planea regresar con su ataúd a Washington. Será enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, aunque no se ha fijado la fecha del entierro, dijo la Fundación Elizabeth Dole.

Unas horas antes de que comenzara el memorial, la policía del Capitolio cerró con llave parte del complejo del Capitolio después de que un empleado entrara a un edificio de oficinas con una pistola en su bolso . El hombre fue arrestado acusado de portar una pistola sin licencia.