Joe Biden se reúne con líderes cubano-americanos tras incrementa las sanciones contra Cuba

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden se reunió este viernes con líderes cubano-americanos para discutir cómo Estados Unidos va a continuar apoyando al pueblo cubano, que ha sufrido durante décadas y décadas bajo un régimen comunista fallido.

Biden, se entrevistó en la Casa Blanca con líderes cubano-estadounidenses, con el cantante Yotuel Romero, uno de los autores de la canción que se convirtió en una suerte de himno en las protestas: "¡Patria y vida!".

Asimismo, asistieron al encuentro Manny Díaz, exalcalde de Miami; Felice Gorordo, empresario cubano-estadounidense y consejero delegado de Merge Américas, y Ana Sofía Peláez, cofundadora de la organización Miami Freedom Project.

El mandatario recordó que a principios de este mes, los cubanos salieron a la calle en una histórica manifestación de la voluntad del pueblo de Cuba. El régimen respondió con violencia y represión, detenciones masivas, juicios simulados y personas desaparecidas que han hablado. Simplemente desapareciendo.

Los miembros de la familia, me han dicho, no pueden, no tienen idea de dónde están los miembros de su familia en Cuba, por estos hechos, los cubanoamericanos están sufriendo. Están sufriendo porque sus seres queridos están sufriendo. “Y es, francamente, intolerable”, aseguró Biden.

Quiero que los cubanoamericanos sepan que nosotros, todos alrededor de esta mesa y yo incluido, vemos su dolor, escuchamos sus voces y escuchamos los gritos de libertad que vienen de la isla!, apuntó el presidente

Los manifestantes gritan su solidaridad con el pueblo cubano. Foto: AP

Informó también que Estados Unidos está tomando medidas concertadas para impulsar la causa del pueblo cubano, ijo que se ha hecho uso de la fuerza diplomacia estadounidense, reuniendo a las naciones para que se pronuncien y aumenten la presión sobre el régimen para que el régimen rinda cuentas.

Cabe, mencionar que la semana pasada, se sancionó al jefe de las fuerzas armadas cubanas y al gobierno, una entidad gubernamental llamada "Boinas Negras" por su participación en la represión de manifestantes.

Y comunicó que este mismo viernes, se agregaron sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria, así como sanciones individuales contra el jefe y el subjefe, el jefe y el subjefe.

Y aseguró que se seguirán agregando sanciones a las personas que llevan a cabo los abusos del régimen.

Al mismo tiempo, que se está aumentando el apoyo directo para el pueblo cubano mediante la búsqueda de todas las opciones disponibles para proporcionar acceso a Internet para ayudar a los cubanos a eludir: el pueblo cubano eludir la censura que se está imponiendo obligatoriamente.

También, se está ampliando nuestra asistencia a los presos políticos y disidentes, y se está trabajando para aumentar la dotación de personal de Estados Unidos en la embajada mientras damos prioridad a la seguridad de nuestro personal.

Leer más: El precio del dólar baja hoy sábado 31 de julio de 2021 en México