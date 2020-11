Joe Biden sorprende al anunciar su equipo de comunicación conformado en su totalidad por mujeres

Washington.- El presidente electo Joe Biden, por medio de un comunicado, anunció a los nuevos miembros del personal de la Casa Blanca que ocuparán puestos de comunicación de alto nivel, las cuales son en su totalidad mujeres, así lo informó la el quipo de Transición presidencial Biden-Harris.

Se trata de mujeres diversas, experimentadas, con las cuales se pretende que desde el primer día brinden resultados para las familias trabajadoras de los Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe resaltar que por primera vez en la historia, estas funciones de comunicación serán ocupadas íntegramente por mujeres.

Comunicarse directa y sinceramente con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y a este equipo se le confiará la tremenda responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca, dijo el presidente electo Joe Biden.

Biden a su vez aseguró que le enorgullece anunciar a el primer equipo de comunicaciones de alto nivel de la Casa Blanca compuesto en su totalidad por mujeres, ya que son comunicadores calificados y experimentados aportan diversas perspectivas a su trabajo y un compromiso compartido para reconstruir mejor este país.

El demócrata aseveró que Estados Unidos, se enfrenta a desafíos sin precedentes, desde la pandemia del coronavirus hasta la crisis económica, la crisis climática y un ajuste de cuentas sobre la injusticia racial que se debió hace mucho tiempo.

Asimismo, explicó que para superar estos desafíos, se deben de comunicar de manera clara, honesta y transparente con el pueblo estadounidense, y este con este equipo conformado por puras mujeres, se rompedor de barreras.

Cabe recordar que el presidente electo Biden tiene un historial de abogar en nombre de las mujeres en los Estados Unidos, por lo que el anuncio es una continuación de ese trabajo, elevando a este dinámico equipo de líderes a puestos de alto nivel en la Casa Blanca.

Equipo de comunicación del presidente electo Joe Biden. Foto: Twitter

Ellas son las mujeres que conformaras el equipo de comunicación:

Elizabeth E. Alexander, directora de comunicaciones de la Primera Dama. Se desempeñó como asesora principal de la campaña Biden-Harris.

Alexander pasó los primeros años de la administración Obama-Biden como secretaria de prensa del vicepresidente Biden, un cargo que siguió a su tiempo como directora de comunicaciones del entonces senador Biden en Capitol Hill.

Ha trabajado como fiscal federal en las oficinas de los fiscales de los Estados Unidos en Washington, DC y Alexandria, Virginia, donde también se desempeñó como consejera del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

Anteriormente, Alexander trabajó como secretario de prensa de la Fundación de las Naciones Unidas, secretario de prensa del presidente del Comité Nacional Demócrata Terry McAuliffe, director de comunicaciones del congresista Adam Schiff y subsecretario de prensa del senador Chuck Schumer.

Antes de unirse a la campaña de Biden-Harris, Alexander fue directora ejecutiva sénior en FTI Consulting, donde dirigió la oferta de comunicaciones de inclusión de género e igualdad en el lugar de trabajo de la firma. Alexander es originario de Texas y se graduó de la Universidad Texas A&M y del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Vive en Bethesda, Maryland con su esposo y dos hijos pequeños.

Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Se desempeñó como subdirectora de campaña y directora de comunicaciones de la campaña Biden-Harris.

Se desempeñó como directora de comunicaciones del vicepresidente Biden y como directora adjunta de comunicaciones, subdirectora de asuntos de medios y directora de respuesta en la Casa Blanca Obama-Biden.

Antes de la administración Obama-Biden, Bedingfield se desempeñó como directora de comunicaciones de la senadora estadounidense Jeanne Shaheen en su exitosa campaña en el Senado de 2008, subsecretaria de prensa nacional en la campaña de John Edwards para la presidencia y secretaria de prensa regional del Comité de campaña del Congreso Demócrata en 2006 cuando recuperó la casa.

Bedingfield también se ha desempeñado como portavoz principal y vicepresidenta de comunicaciones corporativas en la Motion Picture Association of America y como vicepresidenta de comunicaciones en Monumental Sports & Entertainment. Originario de Georgia, Bedingfield se graduó de la Universidad de Virginia. Vive en Washington, DC con su esposo, hijo e hija.

Ashley Etienne, directora de comunicaciones del vicepresidente. Se desempeñó como asesora principal de la campaña Biden-Harris.

Antes de eso, Etienne se desempeñó como directora de comunicaciones y asesora principal de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la primera mujer y persona de color en ocupar el cargo.

Etienne fue Asistente Especial del Presidente y Director de Comunicaciones del Gabinete en la administración Obama-Biden y también dirigió las comunicaciones sobre la iniciativa firmada por el presidente Obama, My Brother's Keeper.

Antes de la administración de Obama-Biden, se desempeñó como subdirectora de comunicaciones y portavoz de la entonces líder demócrata de la Cámara Pelosi, directora de comunicaciones de los demócratas de la Cámara en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, portavoz de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario y como Portavoz en Virginia para la campaña Obama-Biden en 2008.

Etienne ha brindado asesoría estratégica a clientes mientras estuvo en Dewey Square Group y como presidenta de su propia firma de consultoría, Etienne & Associates. Originario de Texas, Etienne se graduó de la Universidad Estatal Sam Houston y de la Universidad Johns Hopkins.

Karine Jean-Pierre, subsecretaria principal de prensa. Fue asesora principal del presidente electo Joe Biden y jefa de personal de la vicepresidenta electa Kamala Harris en la campaña Biden-Harris.

Antes de ocupar su puesto en la campaña, se desempeñó como directora de asuntos públicos para MoveOn.org y analista política de NBC y MSNBC.

Jean-Pierre se desempeñó como Director Político Regional de la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca durante la administración Obama-Biden y como Director Adjunto de Estado del Campo de Batalla para la campaña de reelección de 2012 del presidente Obama.

Se desempeñó como Directora Política Regional del Sureste para la campaña del presidente Obama en 2008, Directora Adjunta de Campaña para Martin O'Malley para Presidente, Directora de Campaña para la Iniciativa de Libertad Reproductiva de la ACLU, y Jefa Adjunta de Personal y Directora de Asuntos Legislativos y Presupuestarios para dos miembros de la Ayuntamiento de Nueva York.

Anteriormente, trabajó en el Center for Community and Corporate Ethics, impulsando a las principales empresas a cambiar sus prácticas comerciales. Jean-Pierre, nacido en Martinica y criado en Nueva York, se graduó en la Universidad de Columbia ".

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Actualmente supervisa el equipo de confirmaciones para la transición Biden-Harris. Durante la administración Obama-Biden, Psaki ocupó varios cargos de alto nivel, incluido el de Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Portavoz del Departamento de Estado bajo el entonces Secretario de Estado John Kerry, Director Adjunto de Comunicaciones de la Casa Blanca y Secretario de Prensa adjunto de la Casa Blanca durante la crisis financiera.

Es una veterana de tres campañas presidenciales y se desempeñó como secretaria de prensa itinerante durante la campaña Obama-Biden en 2008, como secretaria de prensa itinerante y asesora principal en 2012 y como subsecretaria de prensa para la campaña presidencial de John Kerry en 2004.

Psaki fue portavoz en el Comité de Campaña del Congreso Demócrata en 2006 cuando los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y también se desempeñó como Director de Comunicaciones del ex congresista Joe Crowley.

Antes de unirse al equipo de transición de Biden-Harris, Psaki fue vicepresidente de comunicaciones y estrategia en Carnegie Endowment for International Peace y colaborador de CNN. Psaki se graduó del College of William and Mary y vive en Virginia con su esposo y sus dos hijos.

Symone Sanders, asesor principal y portavoz principal del vicepresidente. Se desempeñó como asesor principal en la campaña Biden-Harris.

En 2016, Sanders se convirtió en el secretario de prensa presidencial más joven mientras trabajaba en la campaña presidencial del entonces senador estadounidense Bernie Sanders.

Antes de unirse a la campaña de Biden-Harris, Sanders fue comentarista política de CNN y se desempeñó como directora de 360 Group LLC, donde brindó orientación de comunicaciones estratégicas a organizaciones, empresas, individuos, campañas y candidatos.

Sanders es la ex presidenta del Comité de Líderes Emergentes de la Coalición de Justicia Juvenil y ex miembro del Comité Asesor Federal sobre Justicia Juvenil, donde trabajó para elevar el perfil de las voces jóvenes en la lucha por la reforma de la justicia juvenil y traer las perspectivas de los millennials a las conversaciones sobre políticas.

Originario de Nebraska, Sanders se graduó de la Universidad de Creighton. Actualmente vive en Washington D.C. con su pareja.

Pili Tobar, subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca. Se desempeñó como Directora de Comunicaciones de Coaliciones en la Campaña Biden-Harris. Antes de unirse a la campaña, Tobar se desempeñó como subdirectora de America’s Voice, donde abogó en nombre de los inmigrantes.

También se ha desempeñado como Directora de Medios Hispanos para el Líder de la Minoría del Senado Charles E. Schumer, Directora Nacional de Medios Hispanos y Secretaria de Prensa Regional Occidental del Comité Nacional Demócrata, Directora de Comunicaciones del Congresista Ruben Gallego y Directora de Comunicaciones del Proyecto de Victoria Latina. Originario de Florida y criado en Guatemala, Tobar se graduó de la Universidad de Miami. Vive en Washington D.C. con su esposa e hija.