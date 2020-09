Estados Unidos.- De nueva cuenta el exconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, arremetió contra el actual mandatario, Donald Trump, en su nuevo libro titulado "The room where it happened" (La habitación donde sucedió), donde habla específicamente de un polémica salida de la Casa Blanca.

Como todos sabemos, el exfuncionario es un hombre controvertido y persona de confianza de los Bush por muchos años, sin embargo, en septiembre de 2019 el presidente Trump anunció su despido vía Twitter a pesar de que en un inicio se entendieran perfectamente, sobre todo en temas relacionados con Irán y organismos internacionales como la ONU.

"Es un presidente amoral"

Recientemente ha concedido

El exfuncionario confesó que participó en varias cosas que difícilmente terminarán escritas en algún lugar, sin embargo, ha tratado de ser muy preciso a la hora de contarlas para que los lectores hagan su propio juicio, asimismo, dejo claro que la fecha de este libro es de suma importancia ya que las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos están por llegar y esto de alguna forma servirá a los votantes a tomar una decisión.

John Bolton critica a Donald Trump/ AFP

Bolton, se refirió a Trump como "un presidente amoral" que prefiere atender situaciones que puedan de alguna forma favorecer su campaña en lugar de centrarse en lo que verdaderamente es mejor para el país, incluso comentó que el mandatario no conoce siquiera los territorios.

Le habré explicado una docena de veces que la península coreana se dividió en 1945, pero nunca lo ha retenido", dijo Bolton en una entrevista a El País.

Sobre los últimos escándalos del presidente comentó que esto se debe simplemente a su forma de ser y no a una estrategia, dijo que su intención no era interpretar que había ocurrido en su infancia u otros problemas personales pues no es un "loquero", pero esta seguro que Trump no ha sabido comportarse.

John Bolton critica a Donald Trump/ AFP

El sabe que monta un show"

Familiares en el gabinete

Otra problemática que Bolton sacó a relucir, fue el hecho de tener familiares en el gabinete, esto haciendo referencia a Jared Kushner, yerno del Donald Trump, incluso comentó que en varias ocasiones algunos jefes de Gabinete han intentado meter a Ivanka Trump y a la esposa de Kushner en la estructura organizativa normal de la Casa Blanca, sin embargo, han fracasado.

El mayor error

El exfuncionario reconoció que cometió varios errores pero hay uno en particular que le hace mucho ruido y ese fue evitar que Trump tomara algunas decisiones que no beneficiaban la seguridad de los Estados Unidos, un ejemplo de esto son las negociaciones con Kim Jong-un. Resumió todo como una "perdida de tiempo" y por si fuera poco, solo permitió a Corea del Norte avanzar en el desarrollo de programas nucleares.

John Bolton critica a Donald Trump

Sobre el tema de Venezuela, reconoció que el tema de una invasión si fue un tema considerable sobre la mesa, asimismo dijo que "no se hacían ilusiones" pues reconocían que no era para nada sencillo, sin embargo, el presidente Donald Trump pensaba que sí lo era.

En cualquier caso, él tomó todas las decisiones, y el liderazgo implica asumir la responsabilidad por tus decisiones. Culpar a tus subordinados cuando las cosas no van bien es una forma de esquivar las responsabilidades", dijo para El País.

Con información de El País

