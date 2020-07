John Lewis será sepultado este jueves; Obama, Clinton y Bush participarán en el funeral

Atlanta, Estados Unidos.- El congresista y activista social de Estados Unidos, John Lewis, fallecido el viernes por un cáncer de páncreas, será sepultado este jueves, y los expresidentes estadounidenses Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush estarán presentes en esta ceremonia.

El funeral John Lewis se lleva a cabo esta mañana en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, luego de seis días de una ceremonia conmemorativa al pacifista y defensor de los derechos civiles, quien murió a los 80 años de edad.

Fuentes allegadas a los expresidentes indicaron a medios que el discurso de Barack Obama se llevará a cabo alrededor del medio día, en una ceremonia en la que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado ausente.

Cuando se le cuestionó sobre si pensaba asistir a la despedida de Lewis, el primer legislador de raza negra que se le rinde tributo oficial en el Capitolio, la respuesta del Trump fue tajante: "No, No iré".

El expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, durante el Servicio de Celebración de la Vida para el líder de los derechos civiles y representante demócrata de Georgia John Lewis. Foto: EFE

La Casa Blanca no respondió a las preguntas acerca de que Trump no asistió a la ceremonia del martes. Su declaración del lunes de que no pensaba iría por sorpresa a algunos colaboradores, según dos funcionarios que pidieron no ser identificados porque no estaban afectados al tocar el tema, según publicó AP.

Si bien sabía que las probabilidades de que Trump asistiera eran mínimas, había tenido conversaciones sobre una posible presencia suya. Trump ya había expresado reticencia a homenajear en público a Lewis porque le molestan las críticas que le hizo en el pasado, agregó la agencia.

Trump mencionó el fallecimiento de Lewis en Twitter, pero le tomó 14 horas así y su mensaje de compromiso, sin sentimiento, especialmente comparado con el que se difundió tras la muerte del director de programas televisivos Regis Philbin, falleció la semana pasada.

Me entristece la noticia de la muerte del héroe de los derechos civiles. Melania y yo rezamos por él y por su familia", dijoTrump.

