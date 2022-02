José Mujica confía en el "viento fresco" que Gabriel Boric llevará a Chile

El exmandatario de Uruguay José Mujica (2010-2015) confía "en el viento fresco" que el izquierdista Gabriel Boric, presidente electo de Chile, llevará a la política de ese país sudamericano, según le dijo este martes en una entrevista con una emisora local en la que ambos coincidieron.

La radio uruguaya M24 entrevistó al próximo mandatario chileno, que asumirá el cargo el 11 de marzo, y durante la transmisión lo conectó por videollamada con Mujica, al que Boric calificó de "referente".

"Nos hablamos hace un tiempo, nos hemos encontrado un par de veces y Pepe sabe que es un referente para nosotros. Sus consejos fueron bien escuchados: avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones", dijo el político de Apruebo Dignidad, integrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Durante los aproximadamente 15 minutos que compartieron en antena, Mujica expresó su "confianza" en la "capacidad" y en el "viento fresco" que supone Boric, quien, dijo, tiene "una visión más abierta del mundo progresista".

El que fuera presidente de Uruguay por el Frente Amplio -coalición de partidos de izquierda que integran desde la democracia cristiana hasta los exguerrilleros tupamaros- comentó que Chile es un ejemplo de que existe una gran diferencia entre el "éxito económico", que exhiben las cifras macroeconómicas, y las "deudas sociales terribles", que provocaron el estallido en las calles.

"Ese es tu trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?", espetó Mujica a Boric.

El exguerrillero tupamaro lamentó no poder acudir al traspaso de mando en Santiago, pero le ofreció su consejo cuando lo precise.

"Tengo 86 años, casi 87, me pilla un viento en contra y me pela. Me encanta la política, pero más me encanta la vida", dijo Mujica.

El presidente electo de Chile se confesó "parte de la semilla" de Mujica e indicó que busca aprender de las generaciones anteriores "con el traspaso de los fracasos en toda su realidad y no de los miedos".

Boric mencionó las dos ocasiones en que visitó Uruguay, la primera de ellas en 2008, cuando tenía 22 años y, tras acudir a un festival de música en Argentina, recorrió "toda la costa (uruguaya) casi a dedo, desde Colonia (suroeste) hasta Santa Teresa (sureste)".

También señaló como vínculos con el país "toda la historia del Frente Amplio uruguayo" y la icónica imagen del mapa de Sudamérica al revés, pintado por el creador del Universalismo Constructivo, Joaquín Torres-García.

"Decir que 'nuestro norte es el sur' es algo que nos ha guiado permanentemente en la lucha política desde Chile", argumentó.

Con 35 años y más de 4,6 millones de votos, Boric se convirtió el 19 de diciembre de 2021 en el presidente electo más joven y más votado de la historia de Chile, con un 55,8 % de apoyos, casi 12 puntos más que el ultraderechista José Antonio Kast.

