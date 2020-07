Josefina Cattaneo, la monja argentina que se ha vuelto celebridad en redes

Argentina.- Una monja perteneciente a la Congregación Mercedarias del Niño Jesús, en Argentina, se ha convertido en toda una celebridad en Internet, gracias a su creatividad en Tik Tok y otros talentos.

Se trata de Josefina Cattaneo, una mujer de 25 años de edad que decidió entregar su vida a Dios totalmente y ahora vive en una escuela de La Carlota, En Cordoba, Argentina. Sin embargo, no pensaba que algún día se volvería famosa en el mundo de las redes.

Resulta que Josefina, al igual que muchas personas decidió unirse a la plataforma de Tik Tok durante los tiempos de cuarentena, ya que tanto tiempo permanecer encerrado puede ser bastante estresante y ante esta situación las redes sociales han sido las mejores aliadas.

Me descargué la aplicación hace tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía, hasta que hace un mes me dije: Jesús, ¡dame una mano! con el encierro por la pandemia ¡no sé como anunciarte!, dijo.