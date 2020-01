Joven acude a cirugía por tumores y le extirpan un riñón sano

Argentina.- Un joven de la ciudad de Neuquén, Argentina denunció que le extirparon por error un riñón durante una cirugía, realizada poco antes de Año Nuevo, en la que teóricamente debían sacarle dos tumores alojados en el área de la columna vertebral.

El órgano posteriormente habría sido “robado”, según la misma versión. En el hospital aseguran que, en realidad, fue “descartado” por equivocación.

Juan “N” relató que el propósito de la intervención era quitar dos tumores cancerígenos que se alojaban en su columna sin verse afectados sus riñones.

El joven ya presentó una denuncia correspondiente contra el hospital, pues pide que se le regrese lo que le fue sacado sin su permiso.

Mientras tanto en la institución los directivos dieron curso a una investigación sumarial para determinar paso a paso por qué el riñón fue considerado un residuo patógeno y no una muestra a ser analizada posteriormente.

Se iba a sacar un tumor cancerígeno que estaba alojado entre la columna y el riñón, otro tumor está alojado en el pulmón”, declaró Juan “N”.

“Cuando voy a la operación no me sacan ninguno de los tumores y me sacan el riñón. Hay documentación que dice que los riñones estaban perfectamente”.

De acuerdo al paciente, los médicos le explicaron que quitaron el riñón porque “supuestamente molestaba para sacar el tumor”, pero remarcó que “hay documentación, certificados de médicos que dicen que los riñones estaban perfectamente" e insistió en que "el riñón en el momento de sacarlo me lo robaron, no sé dónde está, nunca apareció".

Temática. Pixabay

Juan "N" dudó de que le hayan sacado los tumores y explicó que producto de la fallida operación su condición se agravó. Ahora debe tomar mayores dosis de calmantes, no puede trabajar y los dolores de todos modos son persistentes.

Hasta el momento, una investigación ya fue abierta por parte de las autoridades para determinar el porqué de su intervención quirúrgica, y cómo los médicos la realizaron sin previa autorización, pero más importante dónde está el rinón.