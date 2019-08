Joven asesina a su ex novia, una niñera, y al jefe de ella en EU

A jilted boyfriend kills a nanny and her boss in New Jersey, police say



By Faith Karimi and Mirna Alsharif, Aug 9, 2019 - CNN



New York (CNN) Karen Bermudez-Rodriguez sent her boyfriend a text about 2 a.m. #davidkimowitz #josephporter #karenbermudezrodr https://t.co/qGHBPRJjYY pic.twitter.com/wHF3fMibZc