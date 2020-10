Joven con COVID-19 pasó 5 días en un carro para no contagiar a sus padres en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- Un joven de 23 años de edad y con el nuevo coronavirus (COVID-19) decidió permanecer cinco días de la semana pasada en su vehículo para no contagiar a sus padres, que están entre el grupo de mayor riesgo.

El joven que vive en San Francisco, una ciudad de la provincia argentina de Córdoba, relató que se hizo la prueba luego de que un amigo le comentó que dio positivo. Por lo que tomó las medidas necesarias para no contagiar a sus padres y hermanos.

"Cuando a mí me da también, hablo con mi familia y me recomiendan ir a mi casa. Pero mis padres son pacientes de riesgo, entonces el lunes decidí quedarme arriba del auto", dijo el joven que trabaja como coordinador de turismo en un diálogo con La Voz de San Justo.

El joven solo pudo ver a sus amigos y familiares cuando estos iban a llevarle comida hasta donde estaba estacionado, todos tomando en cuenta la distancia.

"Di positivo en Covid-19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes", escribió en redes sociales.

El joven pasó cinco días en esa situación hasta que el caso llegó al intendente Ignacio García Aresca, quien coordinó y lo trasladaron a un hotel de la ciudad de Córdoba para que complete los días de aislamiento recomendados.