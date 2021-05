Joven de Estados Unidos gana 1 millón de dólares por vacunarse contra Covid-19

Ohio.- Una joven de 22 años de Estados Unidos se ganó 1 millón de dólares únicamente por acudir a aplicarse la vacuna contra Covid-19, una de las ganadoras de la lotería por vacunarse realizada en Ohio.

Se trata de Abbey Bugenske, quien acudió al centro de vacunación antes de que se anunciara la lotería Vax-a-Million, sólo con la intención de recibir la dosis para proteger a sus familiares y amigos.

De acuerdo con NBC News, la joven de 22 años iniciaba un viaje de cuatro hora a Cleveland cuando sonó su teléfono, le hicieron saber que había ganado 1 millón dólares, ella pensó que era una broma, pero no.

"Gritaba lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal. Y cuando comencé a gritar que había ganado 1 millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara de que no fuera una broma", relató.

Recién graduada de la Universidad Estatal de Michigan, Abbey está cursando una maestría en ingeniería aeroespacial y admite que no sabe cómo gastará su dinero, pero donará una parte, comprará un auto nuevo y probablemente invertirá el resto, además de que no tiene planes de renunciar a su nuevo trabajo en General Electric.

Animaría a cualquiera a que se vacunara. Si ganar 1 millón de dólares no es suficiente, no sé qué sería", declaró la joven en una rueda de prensa.

Bugenske fue una de los dos ganadores anunciados la noche del miércoles en Ohio, el otro fue Joseph Costello, un adolescente de 14 años que ganó una beca completa para cualquier universidad de Ohio, y cuyos padres fueron vacunados antes de que se anunciara el premio.

La lotería Vax-a-Million, cuyo sorteo se llevará a cabo durante cinco miércoles consecutivos, tiene el objetivo de fomentar la vacunación contra Covid-19 en el estado de Ohio, logrando aumentar un 33% la cantidad de personas que recibieron la vacuna durante la semana posterior a que se anunciara.

Sin embargo, las tasas de vacunación en el estado todavía están muy por debajo de las cifras de principios de abril y marzo.

Para participar en el sorteo, los ciudadanos deben registrarse vía telefónica o en línea a través del sitio web de Vax-a-Million. Los adolescentes pueden registrarse por su cuenta, pero sus padres o tutores deben verificar su elegibilidad.