Joven encuentra a su novia muerta; esperaba resultados por COVID-19

Estados Unidos.- Una trabajadora social de 39 años fue encontrada muerta por su novio mientras esperaba los resultados de la prueba de coronavirus.

Natasha Ott, de Nueva Orleans en los Estados Unidos, fue descubierta por su devastado compañero Josh Anderson en el piso de su cocina el viernes.

La joven había estado esperando saber si tenía el virus similar a la gripe, después de rechazar la posibilidad de hacerse la prueba cuando se enfermó por primera vez, para guardar kits para pacientes más vulnerables, informó un medio local de Nueva Orleans.

Le había dicho a su pareja que su enfermedad se sentía como un "resfriado respiratorio" y que sentía que tenía "una fiebre leve".

Aunque hubiera podido hacerse una prueba de coronavirus en su lugar de trabajo, la rechazó porque solo había cinco kits disponibles.

Luego de creer que se sentía bien, Josh no se sentía ddel todo convencido, por lo que acudió al departamento de Natasha donde la encontró sin vida en el suelo de la cocina.

En una desgarradora publicación de Facebook, Josh explicó cómo Natasha había estado en "buena salud" y rogó a otros que tomaran la pandemia en serio.

El tiempo para bromear sobre Covid-19 ha terminado", dice.

"Ahora es el momento de mantenerse a salvo, a sus seres queridos y a todos los demás".

Describió cómo Natasha, ex voluntaria del Cuerpo de Paz, contrajo síntomas similares al resfriado el martes 10 de marzo. Los resultados de las pruebas de Natasha aún no se han confirmado y no se devolverán hasta el lunes.

