Joven es golpeada por un rayo en su primer día de universidad y vive para contarlo

Estados Unidos.- Una joven de 18 años de edad nunca espero que en su primer día de clases en la Universidad de West Florida, en Estados Unidos sería golpeada por un rayo cuando caminaba a tomar clases y sobreviviría para contarlo.

La joven afortunada fue identificada como Emma Eggler, de 18 años de edad quien milagrosamente sobrevivió al rayo pues el poderoso voltaje no detuvo su corazón, pues solo dejó algunas quemaduras graves en su piel.

Por la fuerza del rayo, el Apple Watch de la joven exploto y parte de la ropa que portaba se quemó al instante.

La ropa de Emma Eggler se quemó con el rayo/ Facebook/ @/erin.eggler

De acuerdo con medios estadounidenses, Emma Eggler de solo 18 años de edad se había mudado a Pensacola para iniciar sus estudios Universitarios en West, sin embargo, el lunes pasado en su primer día de clases fue golpeada por el rayo mientras caminaba por el campus.

La joven reveló a la cadena de noticas WKRG, que no sintió nada cuando fue golpeada por el rayo, pues creyó que se había tropezado, hasta que notó que no podía moverse ni articular alguna palabra.

"Me dio más vergüenza porque pensé que me tropecé y me caí al suelo. Entonces, me di cuenta de que no podía moverme, no podía hablar y no podía hacer nada", confeso la Emma Eggler.

Emma fue rápidamente auxiliada por otros estudiantes que la vieron tendida en el suelo y al ser ingresada de emergencia al hospital, los médicos le revelaron que había sido golpeada por un rayo y que milagrosamente no murió pese a que el flujo eléctrico pasó muy cerca de su corazón.

El rayo de causo quemaduras de segundo grado a Emma, en la región del pecho, estómago y la muñeca luego de que su reloj digital explotará. La energía que entró desde su cuello viajó directamente hasta su pie izquierdo para salir dejando un agujero en su calcetín y zapato.