Joven habría matado a su novio y confiesa el crimen en redes

Cali, Colombia.- Una joven de 19 años de edad presuntamente asesinó a puñaladas a su novio luego de sostener una fuerte discusión con él y posteriormente confesó el crimen mediante una publicación en sus redes sociales.

Según la Policía de Cali, el hecho sucedió en el barrio Meléndez, al suroeste de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo al medio Noticias Caracol, la misma jovencita habría llevado al chico a un hospital, pero la víctima llegó ya sin signos vitales. Posteriormente, ella fue detenida por las autoridades de Cali.

Unas horas después, la joven aparentemente escribió una publicación en su cuenta de Facebook donde aceptaba su responsabilidad.

Me estoy declarando culpable y no me volé como lo hacen otros asesinos. Yo sí tengo pantalones y estoy aceptando los hechos del error que cometí", se lee en la publicación.