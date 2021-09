Joven muere de cáncer; médicos le decían que era ansiedad

Reino Unido.- Un joven murió de cáncer a los 19 años luego de haber contado su frustración, ya que los médicos perdieron muchas oportunidades de detectar un gran tumor en su pecho, le decían que era ansiedad en Reino Unido.

Christopher Chaffey visitó a su médico de cabecera 12 veces e incluso fue trasladado de urgencia al hospital con dolores en el pecho después de enfermarse.

Pero, trágicamente, lo enviaban a casa cada vez e incluso lo referían a un psiquiatra por "ansiedad".

Finalmente, Christopher fue trasladado de urgencia al Hospital Castle Hill después de que se le formara un bulto en el cuello 15 meses después de que aparecieran los primeros síntomas, pero para entonces ya era demasiado tarde para salvarlo.

Los médicos le dijeron a su familia que tenía un linfoma no Hodgkin agresivo y un tumor masivo de 4 libras en el pecho. Lamentablemente murió una semana después.

El hermano de Christopher, el artillero de la RAF Michael Chaffey, de 30 años, ahora está corriendo el Maratón de Londres en su memoria y para crear conciencia sobre el cáncer que lo mató hace 13 años.

Michael tenía 17 años cuando perdió a Christopher, quien una vez apareció en The X Factor , y dice que la pérdida ha tenido un impacto catastrófico en la familia, de Coniston, East Yorkshire.

Una investigación sobre su muerte dictaminó que podría haberse salvado si lo hubieran diagnosticado antes.

Decidido a enorgullecer a su hermano y con ganas de hacer algo positivo en su memoria, Michael participa ahora en la Maratón de Londres el próximo mes, donde pretende recaudar £ 2,000 para The Teenage Cancer Trust.

Ahora su hermano hace maratones en su memoria / Foto: Men Media

Michael, que trabaja en el regimiento de las Fuerzas Aéreas Reales, que tiene la tarea de proteger las bases de la fuerza aérea, dijo que está "nervioso" por el maratón, que será el primero, pero mantendrá a Christopher firmemente en la vanguardia de su mente ese día, para ayudarlo a pasar.

Dijo: "Todo el mundo sufre algún tipo de duelo en algún momento, pero estoy buscando formas positivas de recordarlo y tratar de enorgullecerlo. Quiero recaudar dinero pero también conciencia, ya que es una organización benéfica que está cerca de mi corazón".

Mencionó que su familia sufrió mucho, el forense dijo que existía una gran posibilidad de que su hermano se hubiera salvado si le hubieran diagnosticado la primera vez que mencionó los síntomas y que comenzaron los dolores en el pecho.

"Siguió yendo a los médicos e incluso lo pusieron en contacto con un psiquiatra por ansiedad".

Michael, que tiene dos hermanas, agregó: "No soy un gran corredor y lo máximo que he corrido son 15 millas, así que tendré que profundizar en el día, pero estoy seguro de que la razón para correr me atrapará". hasta el final, estaré pensando en él".