Joven persigue al ladrón que le robó su celular y se grabó mientras lo ahorcaba hasta la muerte

Argentina.- Un hombre y dos policías fueron detenidos por el presunto asesinato de un supuesto ladrón que fue grabado en video que se viralizó a través de WhatsApp e Instagram.

Un hombre logró detener a un presunto ladrón que le robó el celular y lo filmó mientras lo asfixiaba, la policía calificó al hecho como un "paro cardiorrespiratorio".

El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada del pasado viernes en el barrio Yofre Norte de Córdoba, en Argentina que llegó a trascender en las redes sociales.

Tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía de Instrucción de Feria del Distrito III de Córdoba, a cargo de Patricia García Ramírez, dispuso la detención de Leandro "D", supuesto autor del homicidio de Abel Nicolás "S" de 26 años.

También fueron detenidos dos policías, el primero fue identificado como Jorge Alberto "F" y el agente Hernán "C" como supuestos coautores del hecho, de acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de la "Docta".

El viernes 29 de enero en el barrio Yofre Norte, dentro de la capital provincial, cerca de las 4 de la mañana, dos jóvenes atacaron a Leandro "D", a quien le sustrajeron el teléfono en la calle Palencia 2800.

Al parecer, la víctima del robo empezó a perseguir a uno de los delincuentes y lo alcanzó a pocos metros, de acuerdo con el medio de Argentina El Doce.

El joven asaltado logró someter al presunto ladrón y a los pocos instantes apareció en el lugar una patrulla, donde se encontraban los dos policías Jorge Alberto y Hernán.

Según uno de los principales puntos de de la investigación, publicada por el Ministerio Público Fiscal, tanto Leandro "D" como los dos policías fueron acusados de haber "capturado a Abel Nicolás de 26 años de edad, y actuado con él violentamente hasta provocarle la muerte".

De acuerdo con la teoría manejada por la fiscalía de instrucción de Feria del Distrito III, de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la doctora Patricia Ramírez, la víctima del robo le aplicó al ladrón una técnica de reducción y ahorcamiento llamada "maletón" delante de los dos policías y mantuvo la misma hasta provocarle la muerte al presunto delincuente.

Como si fuera poco, Leandro decidió filmarse cuando todavía tenía el brazo cruzado alrededor del cuello del presuntos delincuente ya inconsciente, mientras lo insultaba.

Da la cara, culeao, dale. Decí quién sos, la c... de tu madre. Qué vienen a robar estos giles, si son todos de San Jorge estos caretas. No vale ninguno de estas mierdas. No vale ninguno