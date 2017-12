Joven pierde 4 dientes, le explota cigarro electrónico

Hawaii.- Un terrible accidente le ocurrió a un joven de 25 años en Hawaii llamado Matta Yamashita.

El hecho lo dio a conocer la televisora WNEM TV5, quien tuvo contacto con el afectado por medio de una llamada telefónica. Este les contó a los conductores que se encontraba tranquilamente antes de un partido de basquet, decidió fumar un cigarro electrónico, cuando de repente sintió una explosión que lo dejó sordo por unos instantes.

Foto:Matta Yamashita

Al reponerse se dio cuanta que de su boca empezó a salir sangre y se alarmó.

“Tan pronto como succioné la primera vez, explotó en mi cara, mi mano derecha estaba ardiendo, y se miraba negra”, mencionó Yamashita

Entró en shock, por lo que fue llevado al hospital a recibir atención médica. El diagnóstico fue la pérdida de 4 dientes, requirió 40 puntadas en las heridas de su boca, pero ante esto agradece estar vivo.

"Mi mano derecha estaba ardiendo, era negra" mencionó.

Foto:Matta Yamashita

Se desconoce que pudo provocar el incidente, lo que si se sabe es que no es la primera vez que pasa algo similar.

Yamashita dijo que dejó su hábito de cigarrillo tradicional y cambió a vapear hace cinco años

Hecho similar

Estados Unidos.- Con la intención de dejar el vicio del tabaco, Andrew Hall prefirió buscar alternativas para lograrlo. El joven decidió comprar un cigarrillo electrónico para de alguna forma calmar su ansiedad y ya no depender de este vicio.

Además, Hall vio esta opción como una solución más económica y saludable pero no imaginó que su decisión lo llevaría al hospital pues el cigarrillo electrónico le explotó en la cara.

El joven sufrió quemaduras de segundo grado y debido a la explosión varios de sus dientes salieron volando.

Ante el incidente, Andrew decidió compartir su experiencia en las redes sociales y advertirles del peligro a todos aquellos que tienen un cigarrillo electrónico.

“Bueno, estas 24 horas han sido muy difíciles, pero siento que tengo que compartirlo. Ayer por la mañana me estaba preparando para ir a trabajar, cuando me pasó algo inesperado. Estoy en Cuidados Intensivos, tenía uno de esos cigarrillos; pero ya no lo haré y espero poder influir sobre aquellos que lo hacen, esperando encontrar otros métodos para fumar”. “Estuve haciendo esto durante un año y aseguro que siempre lo utilice de forma correcta, así como darle mantenimiento adecuado, pero explotó en mi cara”, publicó Andrew.

Sorprendentemente, Hall sobrevivió al accidente que ocurrió el pasado 17 de enero, el joven aún no se ha recuperado por completo.

“Por favor, siéntase libre de compartir mi historia y tener cuidado. Vapear ayuda a la gente a dejar de fumar cigarrillos y eso es increíble. Solo quiero sacar a la luz que es posible que exploten sin previo aviso. Yo decía ‘no hay manera que exploten’… hasta ahora. Gracias de nuevo por todo el mundo que no ha dudado, esto realmente sucedió. Pudo haber sido mucho peor. Gracias de nuevo por aquellos que entienden el significado de este post”, concluyó.

Aunque en la publicación Hall explicó que había utilizado el cigarrillo de manera correcta, varios usuarios de las redes sociales sostuvieron que Andrew falsificó la crisis o que utilizó el cigarrillo de forma inconveniente.

