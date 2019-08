Joven queda en coma por vapear todos los días

Utah, Estados Unidos.- Una adolescente dice haber caído en coma después de años de vapear (fumar en cigarrillo electrónico), dejandola gravamente enferma.

Maddie 'N', de apenas 18 años de edad, fue internada en un hospital en coma inducido a principios de agosto, después de severos dolores en pecho y náuseas.

Los médicos encontraron inflamación en sus pulmones, y señalaron el vapeo como el hábito que desencadenó esta reacción.

La joven mujer asegura que inició el hábito tres años atrás, y culpa al cigarro electrónico de su enfermedad.

Tuvo malestares varias semanas antes de ir hospitalizada por fiebre.

Comparto mi historia para que todos sepan que hay algo loco en estas plumas, no son seguras, y a mí casi me cuestan la vida. Pensé que no me pasaría a mí, pero también puede pasarte #vape #stopthevape

Publicó Maddie en su Facebook. Más tarde contó a los medios que su temperatura era tan alta que su cerebro "se apagó".

La condición de la mujer empeoró y su familia temía por su vida. Foto: Facebook

Cuatro días después de ingresar al hospital su vida estuvo en peligro.

Sus tres hermanos se vieron obligados a recaudar fondos para su curación en donde también advertían sobre el cigarro electrónico.

Para estos momentos, Maddie pasaba una situación aún más grave y apenas podía respirar. Tras dos horas de estas dificultades respiratorias, se encontraba exhausta; la situación pasó de grave a potencialmente fatal.

Ahora las radiografías de tórax de la joven serán utilizados para la educación sobre el daño a los pulmones.

La familia de la adolescente acusó que su generación es tratada como "conejillos de indias" para usar los cigarrillos electrónicos y "después de solo unos años estamos viendo algunos efectos secundarios bastante aterradores".