Joven relata cómo asesinó a María, una niña de 6 años por dinero

Colombia.- Un joven identificado como Randy de 16 años de edad, relata cómo asesino a María, una niña de 6 años, a cambio de 500 mil pesos colombianos (2840 pesos mexicanos aproximadamente).

Randy Champan, confesó ser el autor del homicidio de María, una niña de 6 años, declaró que su tío le ofreció 500 mil pesos colombianos para cometer el crimen.

Los hechos ocurrieron en Barranquilla, Colombia, cuando, según el joven, su tío le dijo que la madre de la pequeña le tenía una deuda de 150 mil pesos con él.

Me dijo que le pegara un puntazo, es decir, que la apuñalara

Dijo Randy, el cual confesó haberse llevado a la niña a su casa.

"Ella entró en la habitación mía, que es la segunda. Yo cogí un cuchillo que tenía hace rato guardado en un multimueble. Cuando yo tomé el cuchillo ya Mao estaba en el cuarto, entonces yo me meto el cuchillo al lado derecho de mi cintura, yo tomo a Mao por el brazo y le doy un puntazo por el cuello"

A pesara de las heridas que tenía la niña, aún permenecía viva mientras estuvieron en la casa.

"Ella gritó, yo le dije que no gritara. Tomé una manga de una camisa que tenía en el cuarto y se la puse en el cuello. Yo cogí un canasto de ropa de color fucsia que tenía ahí y metí a la niña. Ella estaba viva, yo le dije que no hiciera bulla, la tapé con un saco color blanco y una camisa color gris con blanco. La tuve en el canasto como media hora."

Randy pidió ayuda a un taxista conocido de él, para que lo trasladara a un arrollo donde ahogó a la niña

Yo la cogí del cuello y la ahogué... Ella me decía 'Randy no, Randy no', pero yo le tapaba la boca