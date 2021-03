Joven relata entre lagrimas que fue víctima de acoso sexual mientras practicaba yoga

Argentina.- Una joven profesora de yoga fue víctima del acoso sexual en los Bosques de Palermo por dos hombres que la sorprendieron mientras meditaba en Argentina.

La joven conmocionada y entre lagrimas, relata en sus redes sociales la pesadilla que vivió por parte de los hombres que la acosaron sexualmente.

"Para algunos no será nada. Para las mujeres sí lo es. Un minuto que dura horas en el cual pensás si se atreverán a hacerte lo que te están diciendo"

Escribió la joven Belén junto a un video que publicó en sus redes sociales.

Afortunadamente, la joven fue rescatada por un conductor que advirtió la situación, y los acosadores huyeron del lugar.

Además, relató que aunque no le hicieron algún daño físico, reflexionó:

Qué es 'hacer algo' y qué es 'no hacer nada'? A mí sime hicieron de todo

Mencionó Belén en el video.

"No me tocaron, no me penetraron. Pero sí me cagaron el día, sí me dejaron con miedo. Esto no debería de existir"

Concluyó la joven.