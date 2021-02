Joven se escapa con la madre de su novia tras el nacimiento de su hijo

Inglaterra.- Un joven de 29 años de edad se escapó con la madre de su novia tras el nacimiento de su segundo hijo en Inglaterra.

Ryan Shelton es un padre de 29 años de edad, residente del condado de Gloucerstershire, que recientemente se escapó con la madre de su novia, Jess Aldridge.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue la novia quien compartió el caso en sus redes sociales, indignada por la traición, ya que dijo que esperaba que su madre se enamorara del bebé, no de Ryan, a quien le llevaba 13 años; ella tiene 44 años de edad. La historia se hizo viral en distintas plataformas.

Es un infierno

Dice la novia del hombre que se escapó con su madre.

Leer más: Papa Francisco visita por sorpresa a una poetisa y superviviente del holocausto en Roma

Jess Aldridge, de 24 años y que vive en Inglaterra, contó cómo fue que Ryan Shelton, su novio, se escapó con su madre tras el nacimiento de su segundo hijo.

Todo comenzó cuando se mudaron a casa de sus padres con el fin de que los ayudaran con la crianza de su pequeña hija de un año debido a la actual pandemia de coronavirus.

Fue muy difícil, especialmente porque Ryan y mi madre siempre estaban siendo tan coquetos. Me sentí tan incómodo que terminó siendo una experiencia horrible

Dijo Jess Aldridge.

Sin embargo ese "apoyo" brincó rápidamente a coqueteos y para cuando llegó el día del parto, los vínculos estaban completamente deformados.

Después de dar a luz a Rubén, la joven tuvo que soportar que Ryan le dijera que su relación no daba para más y que se marchara con su madre, lo que generó un escándalo que llegó a los titulares de toda la prensa de Inglaterra.

Para cuando la chica regresó a casa, ni su pareja ni su madre estaban y ahora tenía que hacerse cargo de sus dos hijos sola.

Cabe señalar que todo esto ocurrió luego de haber renunciado a su trabajo como ama de llaves del hotel Premier Inn en Chipping Norton para dedicarse a la crianza de su primera hija, que nació en el año de 2019.

Estoy desconsolada y lo he perdido todo: mi madre y el padre de mis hijos

Dijo Jess Aldridge.

Mientras que Ryan Shelton y su suegra, se tuvieron que mudar a una vivienda ubicada a unos 50 kilómetros.

"Mi madre me dijo que no puede elegir de quién se enamora y él me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes para mí, ello lo habían estado planeando durante todo mi embarazo. Mi padre se lo tomó muy mal. Esta devastado. Esto estuvo sucediendo durante seis meses a nuestras espaldas"

Finalizó Jess Aldridge.

Leer más: Suspenden a enfermeras que usaron jeringas vacías para ‘vacunar’ contra Covid-19 a ancianos en Brasil