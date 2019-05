Joven se mutila sus genitales y los guarda en el refrigerador

Estados Unidos.- Un joven de 23 años ha causado asombro al contar su historia. Se cercenó sus testículo y pene con métodos caseros en su casa para después guardarlos en el refrigerador.

El joven, Trent vive en Washington y fue entrevistado por un medio británico el proceso de su extirparción y genitales y confesó el por qué lo hizo, motivo que sorprendió a muchos, convirtiéndose en una persona sin género sexual.

Fue en el 2016 cuando el joven decidió primero cortarse los testículos en su departamento. Se los cercenó con un cuchillo de cerámica y tardó un mes en recuperarse. Para el dolor ocupó agua helada y tomó analgésicos.

Meses después prosiguió con su pene, y para ello rentó un cuarto en un hotel en el estado de Carolina del Norte. El procedimiento al anterior fue igual, solo que esta vez tuvo que colocar un catéter por algunos días para que saliera la orina.

“Utilicé un cuchillo de cerámica porque es más afilado que el acero y menos doloroso. Lo desinfecté con alcohol y tomé todas las precauciones. No tuve ninguna infección. Fui al hospital justo después. Honestamente, no tuve ningún problema con el dolor. Usé un poco de analgésicos, un poco de lidocaína y tomé cinco miligramos de oxicodona que me recetaron cuando me extirpé los testículos”, narró el joven a Metro News.

Por qué lo hizo?

Es muy común pensar que toda persona que practica la mutilación de sus genitales y pene lo hace para poder cambiar de sexo, pero Gates no lo entiende así.

“Realmente no lo sentía parte de mí. Estaba en la línea de ser transgénero, pero no del todo. No tengo deseos de ser mujer. Es una especie de punto medio entre los dos, un andrógino”, cuenta, quien tras concluir ambas etapas buscó asistencia mental para asimilar su modificación corporal.

Si bien siempre sintió esta necesidad de cambio, no fue sino hasta que vio las fotos de una persona en internet que se hizo lo mismo para finalmente decidirse. Se informó un poco más sobre el tema y lo concretó por su cuenta. Hasta el día de hoy no se arrepiente y dice que tras su cambio logró superar la depresión que lo aquejaba desde la secundaria.

Con respecto a su familia, dice que ellos lo apoyan, y respecto a su vida sexual dijo que ahora las relaciones sexuales las disfruta más y sus orgamos son “más intensos”.