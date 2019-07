Joven se rompe el cuello tras arrojarse de un tobogán en España

España.- David Briffaut, un joven británico de 23 años vivió la peor experiencia de su vida en un parque acuático, se rompió el cuello al tirarse de un tobogán de agua en España.

El joven de 23 jamás imagino que sus vacaciones y festejo porque su novia Penny había culminado su carrera universitaria terminaría en un terrible accidente.

Todo ocurrió cuando David, Penny y dos amigos de ambos llegaron al parque acuático para celebrar un logro más de la joven. En un momento David y Penny decidieron lanzarse de un tobogán, pero hacia el final del recorrido el cuello de David sufrió un tirón en el cuello y cayó de cabeza al agua, citó Clarin.

David resultó con dos vertebras rotas y con lesiones en la médula espinal. El joven de 23 años corre el riesgo de quedar paralizado. En un video que fue difundido en las redes sociales se observa justo el momento en el que el joven sufre el terrible accidente.

Tras el accidente el parque acuático lamentó el accidente pero señaló que el lugar no era responsable de lo sucedido.

A través de la página Bodycare Personal Fitness Club manifestó en una publicación que se unen para apoyar a los familiares y amigos de David para recaudar fondos para su tratamiento y recuperación del joven e invita a los miembros a colaborar con esta causa.

OTRO ACCIDENTE EN TOBOGÁN

Hace unos días una turista británica se rompió sus dos dientes frontales mientras se lanzaba sobre un peligroso tobogán de agua en Inglaterra. Charlie Clifton, de 19 años y oriunda de Birmingham, teme que sus "dientes puedan morir" después de que se estrellara contra el borde del tobogán en Gran Canaria.

Charlie, ensangrentada, quedó en agonía durante tres días con su nervio expuestodebido a que todas las cirugías dentales locales estaban cerradas.

Una hora después de llegar a Aqualand con su familia y su novio, se dirigió hacia el paseo "El Laberinto", un tobogán de varios carriles que se inauguró en 2015. Pero cuando se precipitó por la pendiente de cabeza, fue golpeada por un dolor repentino y agonizante en la boca, en los ecos de un británico dejado paralizado montando un tobogán de agua similar en Benidorm. Hablando al Sun Online, Charlie dijo:

"[Estaba] volando a gran velocidad y me golpeé la boca por el costado del tobogán, era un borrón, estaba llorando y mortificada porque no podía ver mi boca o Qué ha pasado. El salvavidas comenzó a gritar, lo que me obligó a salir del agua para que la siguiente persona pudiera seguirlo, a pesar de que podía ver claramente lo que acababa de suceder.

"Fui a los primeros auxilios y nos enviaron a un dentista de emergencia, pero estaba cerrado. "No podía hablar, estaba goteando y escupiendo. Tampoco podía comer ni beber porque mi nervio estaba expuesto y cada vez que abría la boca golpeaba el nervio".

La familia de Charlie afirma que más tarde volvieron a llamar al parque acuático para pedir ayuda, explicando que estaban desesperados y que el dentista siempre estaba cerrado. Charlie agregó: "Tuve que hacer frente a este dolor durante toda la fiesta. "Finalmente, tres días antes de volar, encontramos un dentista que pudo taparme los dientes y ocultar el nervio hasta que llegué a casa.

Ahora que estoy en casa, me han reparado los dientes, pero me han dicho que tendré problemas en el futuro. Necesitaré más trabajo en ellos ya que los dientes pueden simplemente morir.

Charlie dijo que quería compartir su historia desde agosto pasado para advertir sobre los "peligros" de los parques acuáticos.