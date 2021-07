Joven sobrevive al colapso en Florida, pide disculpas por no poder competir en un torneo de voleibol 

Florida.- Deven González, una joven estrella del voleibol, fue salvada de entre los escombros del edificio de condominios en Florida, donde vivía con sus padres en el noveno piso de Champlain Towers South, desde el cual cayeron ella y su madre el pasado 24 de junio.

Cuando los bomberos sacaron a González, de 16 años, de los escombros del edificio que se derrumbó en Miami el 24 de junio, su primera reacción fue decirle a los rescatistas que tenía que competir en un importante torneo de voleibol dentro de unos días, lo que le preocuaba, pues se trataba de una competencia importante para ella.

Desde su cama de hospital, donde se sometió a múltiples cirugías por una fractura de fémur, la joven deportista se disculpó profundamente con su entrenador por perderse la última práctica.

“Le dije: 'Centrémonos en ti ahora mismo y no en el voleibol'”, dijo la entrenadora del club Amy Morgan a The Associated Press

La chica y su madre, Ángela González, cayeron varios pisos antes de ser rescatadas en el quinto piso, dijo a su entrenadora, su madre estaba entre los sobrevivientes que fueron rescatados de los escombros y aún está hospitalizada con heridas graves.

Sin embargo, el padre de Deven González, el abogado Edgar González, se encuentra entre las 1113 personas que siguen desaparecidos entre los escombros el edificio e 12 pisos.

González, tiene una hermana mayor, Taylor, pero ella no estaba en el edificio en el momento del colapso, y ha sido una fuente de fortaleza para su madre y su hermana, aseguró la entrenadora Morgan.

Cabe mencionar que Deven González estaba consciente cuando el edificio se derrumbó y durante su traumático rescate, dijo su entrenador.

“Ella recuerda los detalles vívidamente y tiene problemas para dormir, perseguida por pesadillas, no sé si ha aceptado completamente todo. Ella lo ha hecho y no lo ha hecho ”, dijo Morgan, quien agregó que González desconocía el alcance de la tragedia y la atención mundial que ha recibido.

Rescatistas siguen con la búsqueda de mas cuerpos. Foto: AP

“Ella dice, 'Mi papá todavía está desaparecido. Mi papá todavía está desaparecido '”, dijo Morgan. "Ella realmente se ahoga con eso".

"Va a ser un camino duro, duro y doloroso, pero creo que ella puede hacerlo", dijo Morgan.

Ángela González se someterá a una cirugía por sus extensas lesiones esta semana, pero ha respondido cuando se le hicieron preguntas, dijo Varona en sus publicaciones de Facebook.

“No ha habido noticias sobre Edgar”, escribió Varona. "Todavía estamos orando y esperando un milagro".

Varona dijo que ha puesto en marcha una campaña de redacción de cartas para animar a la familia.

Edgar y Ángela González estuvieron extremadamente involucrados con los goles de voleibol de su hija, dijo el entrenador. Su madre era como la terapeuta del equipo, siempre escuchando y animando a las niñas.

Edgar es un padre amable, gentil y alegre, dijo Morgan. Después de un torneo, ayudó a preparar una gran fiesta de barbacoa para el equipo.

La familia estaba a punto de partir hacia Orlando cuando el edificio se derrumbó. Edgar estaba tan emocionado de haber estado empacado durante dos semanas.

“Son tan cariñosos, tan solidarios”, dijo Morgan. "Veo que mucha de la fuerza (de González) proviene de sus padres".

La tragedia ha sido difícil para el muy unido equipo de voleibol, que se reunió para la práctica el jueves por la noche y permitió que los padres participaran. Todos se sentaron en círculo y se tomaron de las manos mientras oraban, muchos lloraron.

"Deven es una persona muy trabajadora y cariñosa", dijo el domingo su compañera de equipo Liyah Deveaux. “No podemos esperar a que se recupere. La amamos y la extrañamos mucho ".

Un sitio de GoFundMe ha recaudado más de $ 100,000 para la familia.

Realmente estamos tratando de ayudar y brindar apoyo, pero nos sentimos absolutamente impotentes por no poder mejorarlo, dijo Morgan.

“Todos y cada uno de nosotros estaría allí excavando entre los escombros. Si pudiéramos estar allí, lo estaríamos haciendo ".

Hasta el momento van 32cuerpos rescatados de entre los escombros en el derrumbe parcial del edificio el 24 de junio, todavía existen al menos 113 personas desaparecías, mientras un esfuerzo de búsqueda intensificado se enfrenta a nuevas amenazas por el clima severo con la tormenta tropical Elsa.