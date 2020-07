Palestina.- Un joven palestino escaló hasta lo alto de una ventana en un hospital, para poder ver los últimos momentos de vida de su madre enferma de Covid-19.

La pandemia de Covid-19 ha causado grandes estragos en el mundo, no solamente en la cuestión de la salud o económica, si no emocional. Desafortunadamente una vez que uno de tus familiares se infecta y es internado a un hospital de forma urgente, existe la posibilidad de no volver a verlo jamás.

Último adiós

Un caso como ese fue el de Jihad Al-Suwaiti, un joven que se volvió viral en redes sociales luego de que fuera fotografiado en lo alto de una ventana en un hospital de Palestina, viendo a su madre por última vez, ya que ella enfermó de Covid-19 y debido a su avanzada edad perdió la batalla.

El joven, se las ingenió para escalar varias plantas y llegar a la ventana de la habitación donde se encontraba la mujer de 73 años, quien estaba por partir de este mundo pero antes tuvo la dicha de poder ver a su hijo nuevamente.

Joven trepa hasta la ventana de hospital para ver a su madre con Covid-19 antes de morir/ Twitter: @mhdksafa

La conmovedora historia se dio a conocer a través de redes sociales, aparentemente el joven subía diariamente para poder ver a su madre. Recordemos que las personas infectadas del nuevo coronavirus deben mantenerse aisladas, por lo tanto es imposible recibir visitas. Se trata de un lugar donde solamente lo trabajadores de la clínica tienen acceso.

En Twitter apareció una imagen animada que simula el momento en el que probablemente la mujer ya había muerto y aparece como un ángel detrás suyo. La publicación ha generado miles de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes inevitablemente quedaron conmovidos.

