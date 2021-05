Jóvenes matan a hombre que los contrató para asesinar a su exmujer; no querían dejar a un hijo sin madre

Un hombre chileno contrató a dos sicarios colombianos para asesinar a una persona, sin embargo, los sicarios terminaron disparando contra su "jefe" al enterarse de que este buscaba asesinar a una mujer madre de familia.

Los maleantes se enteraron la misma noche en la que se debería cometer el crimen que su objetivo era una mujer, madre de familia y exesposa de quien los había contratado.

En declaraciones de la policía, los detenidos indicaron que "no iban a dejar a un hijo sin madre", informó el abogado de uno de ellos.

El contratante pretendía que los sicarios asesinaran a su exesposa, de la que se había separado hace ya dos años pero vivían en la misma casa con su hijo de 18 años.

El hombre dijo que la mujer le debía varios millones y por eso buscó quien la asesinara, entonces contrató a los jóvenes de 21 y 25 años de edad para cometer el crimen.

Ellos pretendían hacer parecer todo como un asalto y para esto entrarían a la casa de la víctima. Pero al entrar a la casa, encontraron al hombre que los había contratado y les contó toda la verdad.

El abogado de los jóvenes detenidos que se negaron a cometer el asesinato de la mujer, dijo que sus defendidos se negaron al asesinato a pesar que se les decía: "qué les importa, si les estoy pagando. Esto no es gratis. A ustedes no les importa quién es la persona. Hagan el trabajo no más".

Los contratados indicaron que no asesinarían a la mujer ya que para ellos la mamá es sagrada y que no iban a dejar a un hijo sin madre.

El abogado indica que piensa que hubo forcejeo y que en este y los sicarios quienes se negaron al asesinato. La policía cree en cambio que los jóvenes asesinaron al hombre para quedarse con el dinero y cortar la evidencia.