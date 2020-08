Juan Carlos de España, emblema de la democracia, se va del país acorralado por los escándalos de corrupción

Emblema de la democracia española, con gran popularidad durante décadas por su papel en la transición posfranquista, el rey emérito Juan Carlos ha visto empañada su buena imagen por los escándalos de supuesta corrupción que le han empujado a irse de España para salvar a la monarquía.

Seis años después de abdicar, el rey emérito Juan Carlos I se encuentra en una situación muy complicada, investigado por la justicia de Suiza y España por presunta corrupción y con un clamor creciente pidiendo que salga de la Zarzuela para salvar a la monarquía, que encarna su hijo Felipe VI.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los españoles han conocido en los últimos meses detalles sobre la gestión opaca de dinero entregado por Arabia Saudita al antiguo jefe de Estado, en particular 100 millones de dólares que habría recibido secretamente en una cuenta en Suiza en 2008 y supuestas estructuras en paraísos fiscales para evadir impuestos.

Sus problemas no son nuevos.

Empezaron con la investigación por corrupción contra su yerno Iñaki Urdangarin y su hija menor la infanta Cristina, que fue imputada el 7 de enero de 2014 por presunto fraude fiscal y blanqueo en el caso contra su esposo. La noticia le llegaba en su peor momento.

Aún convaleciente de su novena operación en menos de cuatro años, la víspera había dado al país una imagen muy alejada de lo habitual: un rey físicamente debilitado y balbuciente en la lectura de un corto discurso con motivo de un acto militar.

En esta foto de archivo tomada el 22 de mayo de 2004, Juan Carlos de España y su esposa, la Reina Sofía de España, saludan a la multitud desde el balcón del Palacio Oriental de Madrid el 22 de mayo de 2004, después de la boda del Príncipe Felipe de España y Letizia. AFP

El monarca aparecía aún más cansado que aquel 18 de abril de 2012, cuando había dejado estupefacto al país al pronunciar ante las cámaras de televisión una disculpa histórica:

"Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". Unos días antes había estallado la polémica por una cacería de elefantes en Botsuana, de donde tuvo que ser repatriado con una fractura de cadera, cuando estaba acompañado por su entonces amante, la alemana Corinna Larsen a la que el rey emérito le habría transferido 65 millones de euros como regalo, según revelaciones de la prensa.

Otra aparición televisiva 31 años atrás se había convertido en la cúspide de su reinado: el 23 de febrero de 1981, el joven monarca en uniforme militar ordenó a los oficiales sublevados que ocupaban el Congreso que volvieran a sus cuarteles, convirtiéndose en salvador de la joven democracia española.

Embajador de lujo

El accidente de Botsuana supuso un antes y un después para Juan Carlos, que fue coronado con 37 años el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, y que acompañó a España en su modernización. La naturalidad del jefe de Estado, muy aficionado al deporte y discreto en su vida privada, la valió a lo largo de los años el respeto dentro y fuera de su país.

En esta foto de archivo tomada el 12 de octubre de 2012 (de L) El Príncipe Heredero de España Felipe, el Rey de España Juan Carlos y la Princesa de España Letizia asisten al desfile militar del Día Nacional de España en Madrid el 12 de octubre de 2012.

El prestigio internacional del que gozó, no resistió los embates de la crisis económica que, a partir de 2008, frenó súbitamente la prosperidad del país y provocó la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Los incesantes problemas de salud del monarca, iniciados con la extirpación de un tumor benigno en el pulmón en mayo de 2010, contribuyeron a eclipsar su imagen.

Con su reputación dañada, Juan Carlos cedió la corona a su hijo Felipe VI en 2014 y en 2019, se retiró de la vida pública. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón nació el 5 de enero de 1938 en Roma donde su abuelo, el rey Alfonso XIII, se había exiliado tras la proclamación de la Segunda República española en 1931.

Su padre, Juan de Borbón, nunca accedió al trono, apartado por Francisco Franco debido a unas opiniones que consideraba demasiado liberales. El dictador, que llegó al poder tras acabar sangrientamente con el régimen republicano tras la Guerra Civil (1936-39), prefirió al joven Juan Carlos a quien llamó a España en 1948, para que prosiguiera sus estudios, lejos de sus padres exiliados en Portugal.

Impulsor de la democracia

El joven monarca, designado como sucesor del caudillo en 1969 y coronado en 1975, se deshizo rápidamente de la pesada herencia franquista y emprendió el rumbo de la transición democrática. Juan Carlos definió así su misión: "La idea maestra sobre mi política era conseguir que nunca más los españoles se dividieran en vencedores y vencidos". Contrariamente a lo que esperaban los nostálgicos de Franco, en poco tiempo colocó las bases del Estado democrático: legalizó los partidos políticos, designó a un presidente del gobierno -el centrista Adolfo Suárez- al que encargó organizar elecciones e hizo aprobar por referéndum una nueva Constitución en 1978.

En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2018, el Rey Felipe VI de España (2ndL), su esposa, la Reina Letizia (L), sus hijas, la Princesa Sofía (frente L) y la Princesa Leonor (frente R), el ex Rey Juan Carlos Yo (2ndR) y su esposa, la ex Reina Sofía (R), posamos antes de asistir a la tradicional Misa de Resurrección del Domingo de Pascua en Palma de Mallorca el 1 de abril de 2018. AFP

Su histórica intervención del 23 de febrero de 1981 rubricó su papel como motor de la transición. "Sabía que los militares iban a aceptarme porque yo había sido designado por Franco (...), porque yo había pasado por todas las academias militares y me había ganado la amistad de muchos", dijo. Y "sobre todo, porque yo era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas", afirmó. Tras haber culminado su formación militar y sus estudios de derecho y economía, el futuro monarca se casó en 1962 en Atenas con la princesa Sofía, hija mayor del rey Pablo I de Grecia, y la joven pareja se instaló en el Palacio de la Zarzuela, cerca de Madrid, donde vivió desde entonces. Del matrimonio nacieron la infanta Elena en 1963, Cristina en 1965 y Felipe, su sucesor, en 1968.

En esta foto de archivo tomada el 21 de julio de 2006, el rey de España, Juan Carlos, es visto al timón del yate "Bribon" antes del inicio de la segunda regata de Breitling frente a las costas de Palma de Mallorca, el 21 de julio de 2006. - España El ex rey Juan Carlos, que está bajo investigación por corrupción, anunció que planea exiliarse, dijo el palacio real el 2 de agosto de 2020. (Foto de Jaime REINA / AFP)

La derecha respeta la decisión de Juan Carlos I; la izquierda cree que "huye"

Los partidos españoles acogieron de manera diferente la decisión del rey emérito Juan Carlos I de irse a vivir fuera de España, ya que los conservadores y los liberales manifestaron "respeto" y las fuerzas izquierdistas republicanas creen que "huye" y esperan que la Justicia investigue sus supuestos negocios opacos.

El líder de Podemos, el izquierdista Pablo Iglesias, calificó de "indigna" la "huida" al extranjero del anterior jefe del Estado, que debería responder por sus actos en España y "ante su pueblo", opinó en su cuenta de Twitter.

Iglesias, que es vicepresidente del Gobierno español, en coalición con los socialistas, añadió que la decisión deja a la monarquía española en una posición "muy comprometida" y la España del siglo XXI ya no tolera la "corrupción ni el privilegio".

Juan Carlos I abandona España ante el escándalo por sus presuntos negocios. Foto: AFP

El diputado del partido idependentista catalán ERC (izquierda republicana) Gabriel Rufián pidió que se le retire el pasaporte para evitar que se "fugue", pues también considera que "huye". "Juan Carlos de Borbón se fuga de España perseguido por sus corruptelas, por la Fiscalía del Tribunal Supremo, haciendo uso de la tradición familiar.

No es el primero ni será el último de los Borbones que abandone este país", aseguró Rufián en declaraciones a los medios. Por el contrario, la principal fuerza opositora, el Partido Popular (PP, centroderecha), expresó su más "absoluto respeto" tras conocerse el anuncio y destacó el papel "determinante y decisivo" del rey emérito en la llegada de la democracia tras la dictadura del general Franco, fallecido en 1975, y su legado al frente de la monarquía.

Rey emérito Juan Carlos I anuncia decisión de abandonar España.

Con esta decisión, demuestra "su lealtad a España, a la monarquía parlamentaria y al rey Felipe VI", su hijo, que ejerce la jefatura del Estado de forma "ejemplar", según fuentes del PP. Igualmente, Ciudadanos (liberales) respeta la decisión y muestra un apoyo total a Felipe VI en su compromiso "con el buen nombre" de la monarquía española, con la Constitución y la democracia, informaron fuentes de este partido.

Por su parte, los nacionalistas vascos del PNV ven un "gesto insuficiente" del rey emérito y "en ningún caso puede significar que no deba rendir cuentas ante la Justicia por las conductas presuntamente delictivas en que hubiera podido incurrir durante su reinado y después de haber abdicado", según un mensaje de este partido redes sociales.

El rey Juan Carlos I se va de España; lo comunicó a su hijo Felipe VI

Acusan moche a Rey emérito de España por proyecto en México

Felipe VI de España renuncia a la herencia de su padre

España investiga supuestos sobornos al rey Juan Carlos

Examiga del rey Juan Carlos I asegura que él le dio 65 millones de euros por "gratitud"