Juez en EU ordena que menores inmigrantes puedan abortar

Washington, 18 dic (EFE).- Una juez estadounidense ordenó hoy que dos menores detenidas recientemente por ingresar sin papeles al país pueden abortar, aunque la decisión ya está bloqueada por un recurso interpuesto por el Gobierno de Donald Trump.

El caso recuerda al de otra adolescente sin papeles conocida como "Jane Doe" para proteger su identidad que a finales de octubre logró abortar en Texas tras una batalla legal con el Gobierno de Trump.

De los dos nuevos casos se han dado a conocer pocos detalles, aunque se sabe que las jóvenes tienen 17 años y que una está embarazada de 22 semanas y la otra de 10.

El Gobierno de Trump no dice que las jóvenes no puedan abortar, pero defiende que están bajo su custodia y que no tiene obligación legal de facilitar el proceso.

Además, alega que pueden regresar a su país o quedar en libertad si un tutor se hace cargo de ellas.

En el caso de "Jane Doe", un tribunal de Washington determinó que la menor debía tener acceso a un aborto, un derecho reconocido por el Tribunal Supremo desde 1973.

Pese a que la joven pudo abortar, el Gobierno de Trump llevó el caso ante el Supremo, que aún no ha fallado al respecto.

En los nuevos casos, la jueza Tanya Chutkan citó "la necesidad de preservar el derecho constitucional de decidir si llevar a término o no los embarazos".

Chutkan bloqueó temporalmente su propia decisión para estudiar un recurso del Departamento de Justicia y el caso parece que seguirá los pasos del de "Jane Doe".

"Estamos profundamente decepcionados con la decisión de otorgar una orden que obligará a facilitar el aborto a menores que no son médicamente necesarios", dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales, que tiene la custodia de la jóvenes.

Por su parte, la abogada de las adolescentes, Brigitte Amiri, dijo que el caso es un "déjà vu" del de "Jane Doe" y celebró el fallo de la jueza.

"Desafortunadamente, el Gobierno de Trump no muestra síntomas de abandonar su cruzada cruel y distópica de bloquear el acceso al aborto para algunas de las personas más marginalizadas en nuestro país. Estamos preparados para luchar por el tiempo que haga falta", dijo Amiri, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

El 48 % de emigrantes optaron por Canadá y EEUU

El 48 por ciento de las personas que emigraron desde países de América entre 2012 y 2015 optó por Estados Unidos y Canadá como su destino, según un informe publicado hoy por la OEA y la OCDE.

En ese mismo período, el 34 por ciento eligió las regiones de Latinoamérica y el Caribe y un 18 por ciento Europa, de acuerdo con el "IV Informe Migración Internacional en las Américas de 2017".

En total, 7,2 millones de personas emigraron en ese periodo procedentes de países de las Américas.

El trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también refleja el crecimiento de las peticiones de asilo en territorio americano, en el que se incrementaron en un 83 por ciento entre 2013 y 2015, hasta las 184 mil solicitudes.

Esta cantidad apenas supuso el 6 por ciento del total a nivel mundial, donde el aumento fue de un 187 por ciento en el mismo tramo, debido sobre todo a los conflictos en Siria, Afganistán e Irak.

De los potenciales refugiados en las Américas, el 56 por ciento correspondía a personas provenientes del propio continente y se incrementaron en un 7 por ciento respecto a 2013.

Los mayores emisores de estas peticiones de asilo eran originarios de México, con un 29 por ciento del total en el hemisferio; de Colombia (13); El Salvador (12); Haití (12) y Guatemala (10).

En las Américas, destacó en 2015 el aumento de los inmigrantes llegados a las regiones de Latinoamérica y el Caribe (LAC), que crecieron en un 11 por ciento y supusieron el 20 por ciento de la inmigración total recibida en países del hemisferio.

La región registró 880 mil inmigrantes en ese ejercicio, un aumento de 365.000 personas respecto a 2010.

Este incremento se enmarca en otro más moderado en el continente al completo, en el que la inmigración alcanzó un 6 por ciento más que en 2014, y se vio reforzada por una mayor subida en los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, donde fue del 13 por ciento.

La migración en las Américas continúa siendo "intrarregional" para la mayor parte de los países, que ven como la mayoría de las personas que llegan a su territorio proceden de estados del mismo hemisferio, a excepción de Estados Unidos y Canadá, donde hubo un mayor flujo de asiáticos.

En este sentido, destaca la importancia de los acuerdos comerciales internacionales, como el de Mercosur, cuyos países vieron como el 75 por ciento de la inmigración del hemisferio provenía de los demás países firmantes en 2015.

Sí que se percibió un aumento de un 32 por ciento de la inmigración autorizada de mexicanos, por lo que se deduce una importante caída en la no autorizada.

Por su parte, un tercio de aquellos procedentes de las Américas que permanecieron en España en algún momento entre 2002 y 2016 había dejado ya el país en 2015.

Esta cifra de quienes abandonaron España hasta 2015 varía según las regiones y los países, ya que en el caso del Caribe fue de un 20 por ciento, pero llegó hasta el 40 por ciento para bolivianos, brasileños, chilenos, mexicanos y paraguayos.

Según el informe, en los últimos 15 años el total de inmigrantes residentes en países de Latinoamérica y el Caribe creció un 45 por ciento, 2,6 millones de personas, mientras que esta subida fue de un 34 por ciento en Estados Unidos y de un 30 por ciento en Europa.

