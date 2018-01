Juez interviene en pelea por los restos de Charles Manson

Sacramento, California.- La pelea por el cuerpo y las posesiones del líder del culto apocalíptico Charles Manson se ha fragmentado en al menos tres campos compitiendo por una propiedad que podría sacar provecho de canciones que escribió que fueron utilizadas por The Beach Boys y Guns N 'Rosas.

Manson, de 83 años, murió en noviembre casi medio siglo después de que orquestó los asesinatos en 1969 de la actriz embarazada Sharon Tate y otras ocho personas.

Foto: Archivo

Un juez de la Corte Superior de Los Angeles intentará resolver al menos dos testamentos y reclamos contradictorios de un supuesto hijo, nieto y amigo por correspondencia que buscan el control de un patrimonio que incluye derechos comerciales sobre su nombre, imagen y recuerdos que pueden alcanzar. miles de dólares de coleccionistas de "murderabilia".

"Creemos que Manson vale más de lo que nadie se da cuenta", dijo Mike Smith, un agente de música de un hombre que afirma que Manson lo engendró durante una orgía. "Hay mucho dinero allí".

Foto: AP

La audiencia busca nombrar a un abogado para que administre la herencia de Manson en nombre del supuesto nieto Jason Freeman, quien dice ser el legítimo pariente más cercano. Documentos de la corte muestran que Freeman es el hijo del fallecido Charles Manson Jr. y el nieto de Charles Manson y su primera esposa, Rosalie Willis.

Ese linaje es disputado por Matt Lentz, un músico del área de Los Ángeles que se conoce con el nombre de Matthew Roberts. Lentz fue adoptado por una pareja de Illinois como un recién nacido.

Jason Freeman Foto: AP

Lentz planea presentar un testamento el lunes que Manson supuestamente firmó en enero de 2017 y entregó al amigo y coleccionista de recuerdos Ben Gurecki. Nombra a Gurecki como ejecutor y Lentz como beneficiario.

Si es válido, podría reemplazar un 2002 archivado en el condado de Kern por el amigo de Manson por mucho tiempo Michael Channels que deshereda a los hijos naturales de Manson y lo nombra como ejecutor y heredero.

El abogado Alan Davis, que representa la oferta de Freeman, dijo que no espera una decisión final el lunes en parte porque el juez Clifford Klein primero tendría que consolidar los reclamos que compiten entre sí.

Foto: AP

Lentz quiere una prueba de ADN de los restos de Manson, que aún están en manos del sheriff-forense del condado de Kern, para demostrar que él es pariente y Freeman no.

Joanne Lentz es una de las personas que piensan que su hijo adoptivo se parece a Manson y tiene otras similitudes.

"Matthew tiene el pelo largo y oscuro y es músico", dijo. "¿Has visto una foto de mi Matthew? Se parecen, pero en cuanto a cualquier ADN (prueba), no sé ".

Foto: AP

El mismo Matthew Lentz cuestiona si la voluntad que posee es válida.

"Parece bastante genérico, como si lo hubieran sacado de Internet o algo así", dijo. "No tenía los tres testigos que requiere California, solo tenía uno".

Manson también tenía un hijo de renombre con Mary Brunner, uno de los primeros miembros de su culto. Michael Brunner no tenía ninguna relación con Manson cuando era niño, rompió lazos y no hizo ningún reclamo aparente de la propiedad. Él no devolvió mensajes buscando comentarios.

Foto: AP

La voluntad archivada por Canales supuestamente deshereda tanto a Brunner como a Charles Manson Jr., quien se suicidó en 1993 después de engendrar a Jason Freeman.

Smith dijo que teme que Freeman solo busque sacar provecho de su posición y que pueda exhibir los restos de Manson.

El famoso abogado de sucesiones Adam Streisand, que no está involucrado en el caso, dijo que las regalías podrían ir a los familiares de las víctimas de Manson, aunque sus reclamos pueden haber caducado a lo largo de los años.

Foto: AP

Las regalías de la grabación de 1993 de Guns N 'Roses de una canción de Manson, "Look at your game, girl", fueron al hijo de una de sus víctimas bajo una orden judicial, dijo Streisand.

Manson también era un conocido del baterista de Beach Boys Dennis Wilson en 1968, y la banda grabó una variación de una canción de Manson bajo el título "Never Learn Not To Love".

Quien controle el patrimonio podrá usar la imagen de Manson y tener el poder de autorizar biografías o documentales.

Freeman se negó a decir qué haría si gana la pelea en la corte, aparte de que el cuerpo sea cremado. Está guardando más detalles para un documental que ha estado filmando desde el año pasado.

Foto: AP

Su oferta está respaldada por el asociado de Manson John Michael Jones, quien dijo que Manson se negó a dejar un testamento. Jones descartó otras reclamaciones al cuerpo o posesiones de Manson como fraudes.

"Solo buscan 15 minutos de fama", dijo.

Freeman dijo que está esperando que un juez lo solucione todo.

"Soy un ex luchador profesional", dijo Freeman. "Veo esto como si estuviéramos en la 7ma ronda de una pelea a 12 asaltos. Estamos buscando el golpe de gracia".