Jueza da última oportunidad a ladrona y la libera de 648.ª condena

Irlanda.- La ladrona en serie Jennifer Armstrong (de 44 años), quien tiene uno de los antecedentes penales más largos que se hayan visto en este país, fue arrestada por robar en una tienda de vinos solo dos días después de ser liberada de una sentencia de 16 meses de prisión.

Entre su asombrosa letanía de delitos pasados, descrito como un "registro" irlandés, Armstrong ha sido condenada a lo largo de los años por asalto, así como por robar y acosar al público en el centro de Dublín.

La jueza Carol Anne Coolican se salvó de la cárcel por su última ofensa, y le dio una sentencia suspendida de un mes después de que Armstrong le suplicara "una última oportunidad".

Armstrong, una alcohólica sin hogar que ha pasado 27 años en total en la cárcel, se declaró culpable de robo y embriaguez pública. El sargento Paul Keane de Garda dijo que el acusado fue a Tesco en Rathmines Road Upper a las 5,42 p.m. del 8 de julio.

Pixabay

La policía había detenido a Armstrong después de que ella robara una botella de vino de 8 euros del área sin licencia. La detuvieron cuando la vieron colocar la botella debajo de su jersey antes de intentar irse. Ella estaba "muy intoxicada" en ese momento y fue arrestada.

De las 647 condenas anteriores de Armstrong, uno de los registros más largos jamás vistos en un tribunal irlandés, 88 fueron por robo y 216 por intoxicación pública.

Armstrong había pasado por momentos difíciles y en el pasado había intentado volver a encarrilar su vida. Ella quería hacerlo y convertirse en un "miembro útil de la sociedad", dijo su abogado.

La acusada había sido liberada de una sentencia de 16 meses el sábado 6 de julio, dos días antes de su arresto, y fue "efectivamente devuelta de donde proviene".

Pixabay

"Ella sale a la calle y recorre la única avenida que conoce", dijo su abogado. Armstrong le dijo al juez que ella no tenía dinero cuando salió de la cárcel y "aún no me han pagado".

"Me echaron a la calle después de cumplir 16 meses", dijo, y agregó que se alojaba en un albergue en el centro de la ciudad y que "yo mismo tenía que encontrarlo".

Su abogado dijo: "¿Podrías darle una última oportunidad? Ella sabe que es un momento de descanso o de descanso". El juez Coolican dijo que Armstrong dijo que no tenía dinero "pero estaba intoxicada".

Un oficial de libertad condicional realizó una evaluación inmediata y le dijo a la corte que Armstrong sería adecuado para los programas diurnos que conducen a la atención residencial.

Un servicio de apoyo a la adicción y la rehabilitación le ofrecería alojamiento bajo un estricto régimen estructurado y ya había sido referida a eso, dijo el oficial de libertad condicional.