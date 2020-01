Jueza llama a juicio a expresidente Correa por caso de sobornos

Quito.- La jueza nacional de Ecuador, Daniella Camacho, llamó hoy a juicio al expresidente, Rafael Correa (2007-2017), y a otras 20 personas por presunto cohecho dentro de un caso de supuestos sobornos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La jueza anunció su resolución tras la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, en el que además de Correa, están implicados exfuncionarios y empresarios.

La FGE indicó en su cuenta en la red social Twitter que la "jueza informó su decisión una vez analizados los elementos de convicción presentados durante la audiencia preparatoria de juicio por la Fiscalía".

Para otros tres procesados por el mismo caso, la jueza declaró el sobreseimiento (inocencia) ya que la Fiscalía no logró probar su participación en el supuesto cohecho.

La jueza nacional de Ecuador, Daniella Camacho. / Xinhua.

El caso está relacionado con denuncias de supuestos aportes irregulares al movimiento oficialista Alianza PAIS, del cual Correa era su líder.

Dichos aportes habrían sido realizados por compañías nacionales y multinacionales extranjeras, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Fiscalía, dentro de esta trama de corrupción, presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero, ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas, a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

Por este caso, el ex presidente Correa, radicado en Bélgica, enfrenta una orden de prisión preventiva dictada el pasado 8 de agosto por la jueza Camacho, a petición de la Fiscalía General del Estado.

El ex mandatario ha rechazado su vinculación en el caso y ha desestimado las acusaciones de la Fiscalía tildándolas de "ridículas".

Además de Correa, fueron llamados a juicio el ex vicepresidente Jorge Glas; y los ex ministros de Turismo, Vinicio Alvarado; de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, y el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, que ejercieron esos cargos durante el gobierno anterior.

El pasado 18 de noviembre, el procurador general Íñigo Salvador solicitó a la Corte que se ordene una reparación económica integral para el país por el perjuicio causado en contra del Estado por los presuntos sobornos.