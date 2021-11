Julia Tagüeña es premiada por la Academia Mundial de Ciencias; en México la FGR la 'persigue'

México.- Por su trabajo en la popularización y comprensión de la Ciencia, la científica mexicana Julia Tagüeña Parga, ha sido condecorada con el premio The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021 que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS por su siglas en inglés).

El galardón trasciende a pesar de que en México la investigadora del Instituto de Energías Renovables de UNAM Campus Morelos es actualmente vigilada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Julia Tagüeña es una de los 31 académicos que pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que este 2021 han sido investigados por el supuesto desvío de fondos por 244 millones de pesos a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Pese a esta mancha en su carrera, colegas y políticos mexicanos han celebrado el galardón que hoy se le entrega a Julia Tagüeña Parga, por su importante aportación a la ciencia, y las felicitaciones no se han hecho esperar.

"Nos complace informar que nuestra asociada la Dra. Julia Tagüeña Parga, investigadora del Instituto de Energías Renovables y apreciable miembro de la comunidad científica fue distinguida con The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021 que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS)", posteó en sus redes sociales la Academia de Ciencias de Morelos.

Por su parte, el Instituto de Energías Renovables emitió un "Goya" (grito con que se identifican las celebraciones de la UNAM) en honor a la científica y agregó: "La #ComunidadIER le extiende una felicitación y reconocimiento por su arduo e importante trabajo en #Divulgación de la #Ciencia. #OrgulloUNAM #OrgulloIER".

Una de las felicitaciones que se han emitido para Julia Tagüeña Parga. (Captura)

Las felicitaciones también llegaron de parte del senador de la República Juan C. Romero Hicks y militante del PAN, quien criticó el actuar de las autoridades del Gobierno Federal en contra de la hoy galardonada.

"Con orgullo nos enteramos de que Julia Tagüeña ha ganado el premio que otorga la Academia Mundial de Ciencias por su trabajo en la Popularización y Comprensión de la Ciencia. Muchas felicidades Julia! Que la persecución irracional no detenga el trabajo en favor de la ciencia", resaltó.