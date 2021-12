Julian Assange podría ser extraditado a Estados Unidos tras el fallo de un tribunal británico

Londres.- Un tribunal de apelaciones británico abrió el viernes la puerta para que Julian Assange fuera extraditado a Estados Unidos al anular la decisión de un tribunal inferior de que la salud mental del fundador de WikiLeaks era demasiado frágil para resistir el sistema de justicia penal estadounidense.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó que las garantías de Estados Unidos eran suficientes para garantizar que Assange sería tratado con humanidad y ordenó a un juez de un tribunal inferior que enviara la solicitud de extradición al ministro del interior de Gran Bretaña para su revisión. La ministra del Interior, Priti Patel, que supervisa la aplicación de la ley en el Reino Unido, tomará la decisión final sobre la extradición de Assange.

“No hay ninguna razón por la que este tribunal no deba aceptar las garantías en el sentido de lo que dicen”, afirmó el fallo del Tribunal Superior. "No hay base para suponer que Estados Unidos no ha dado las garantías de buena fe".

La prometida de Assange, Stella Moris, calificó la decisión como un "grave error judicial" y dijo que los abogados de Assange buscarían apelar ante la Corte Suprema del Reino Unido.

"Lucharemos", dijo Moris fuera de la corte, donde los partidarios se reunieron con pancartas exigiendo la liberación de Assange.

“Cada generación tiene una lucha épica que luchar y esta es la nuestra, porque Julian representa los fundamentos de lo que significa vivir en una sociedad libre”, dijo.

Assange, de 50 años, se encuentra actualmente detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. El Tribunal Superior ordenó que permaneciera detenido en espera del resultado del caso de extradición.

En enero, un juez de un tribunal inferior rechazó la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Assange para enfrentar cargos de espionaje por la publicación de documentos militares secretos por WikiLeaks hace una década.

La jueza de distrito Vanessa Baraitser denegó la extradición por motivos de salud y dijo que era probable que el ciudadano australiano se suicidara si lo mantenían bajo las duras condiciones carcelarias de Estados Unidos.

Estados Unidos apeló, desafiando la noción de que la salud mental de Assange lo hacía demasiado vulnerable para resistir el sistema judicial estadounidense. James Lewis, abogado del gobierno de Estados Unidos, dijo que Assange "no tiene antecedentes de enfermedades mentales graves y duraderas" y que no alcanza el umbral de estar tan enfermo que no puede resistirse a hacerse daño.

Las autoridades estadounidenses les han dicho a los jueces británicos que si Assange es extraditado para su enjuiciamiento, sería elegible para cumplir cualquier sentencia de prisión estadounidense que reciba en su Australia natal. Las autoridades también dijeron que no sería retenido en la penitenciaría de máxima seguridad en Florence, Colorado, la prisión de mayor seguridad en los Estados Unidos.

Estados Unidos ha acusado a Assange de 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras por la publicación de WikiLeaks de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión, aunque Lewis dijo que "la sentencia más larga jamás impuesta por este delito es de 63 meses".

Desde que WikiLeaks comenzó a publicar documentos clasificados hace más de una década, Assange se ha convertido en una figura explosiva.

Algunos lo ven como un peligroso divulgador de secretos que puso en peligro la vida de informantes y otros que ayudaron a Estados Unidos en zonas de guerra. Otros dicen que WikiLeaks arrojó luz sobre la mala conducta oficial que los gobiernos quieren mantener en secreto.

Los fiscales estadounidenses dicen que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde, poniendo vidas en riesgo.

Los abogados de Assange argumentan que estaba actuando como periodista y que tiene derecho a la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda por publicar documentos que exponen las irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

Assange ha estado en prisión desde que fue arrestado en abril de 2019 por saltarse la fianza durante una batalla legal separada. Antes de eso, pasó siete años escondido dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Assange buscó protección en la embajada en 2012 para evitar la extradición a Suecia para enfrentar acusaciones de violación y agresión sexual.

Suecia abandonó las investigaciones por delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había transcurrido mucho tiempo.