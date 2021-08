¡Justicia! Mujer fue acuchillada por su expareja luego de que ella se negara a regresar con él

Colombia.- Cegado por el odio y el resentimiento, Maycol acuchilló a su exnovia varias veces, luego de que ella se negara a regresar a la relación, pues había sido ella misma quien terminó el amorío debido a los maltratos que sufría.

La Fiscalía de Colombia confirmó que Maycol N de 28 años de edad, ya fue detenido y sentenciado a 19 años y 6 meses cárcel, por el delito de tentativo de feminicidio agravado, en contra de María Camila de solo 19 años de edad.

De acuerdo a lo relatado por las autoridades colombianas, el joven mayor que María Camila por al menos 9 años, mantuvo una relación de noviazgo con la víctima, hasta que ella, harta de los maltratos físicos y psicológicos decidió terminar la relación.

No obstante, el joven no quedaría satisfecho con la despedida e intentando volver a tener control sobre la joven María Camila, la confrontó para pedirle que volvieran a estar juntos, no obstante, la mujer no se dejó engañar y reafirmó su rechazo.

Esta respuesta fue tomada de la peor forma por Maycol, quien decidió sacar de entre sus prendas un cuchillo y enterrarlo varias veces en el abdomen de la joven María Camila.

"Los hechos investigados ocurrieron en el corregimiento San Antonio de Prado de la capital antioqueña, la tarde del 22 de enero de este año", revela la Fiscalía de Colombia sobre el intento de feminicidio.

Fue intento o tentativa de feminicidio debido a que María Camila logró sobrevivir al ataque con cuchillo, del que fue víctima por parte de su expareja 9 años mayor que ella.

Cabe señalar que habría sido durante el mes de diciembre, cuando María Camila terminó su relación con Maycol de 28 años de edad, y un mes más tarde, en casa de la víctima, se realizaría el ataque que casi acaba con su vida.

"Se estableció además que el día de los hechos Maycol, de 28 años, llegó hasta la casa de su expareja para pedirle que volvieran y ante negativa de la mujer, intentó quitarle la vida", informó la Fiscalía de Colombia.