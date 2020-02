Justicia argentina reconoce una madre y dos padres para una niña de 9 años

Buenos Aires.- La Justicia de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, reconoció a una madre y dos padres, uno biológico y otro adoptivo, para una niña de 9 años, una decisión que se tomó a raíz de "un pedido muy fuerte" de la menor, relató este miércoles a Efe la jueza encargada del caso, Mariana Rey Galindo.

"Ella nos dice tan dulcemente 'no me hagas elegir porque yo siento que tengo dos papás, y si me haces elegir yo de aquí me voy'", detalló la encargada de resolver una causa que se inició con el reclamo legal del padre biológico de la niña.

La jueza detalló que este pedido de "July", nombre ficticio que otorga a la niña en el acta, "pone en crisis el sistema legal", que en una normal del Código Comercial y Civil establece que "los ciudadanos argentinos no pueden tener más de doble vínculo filial".

"He declarado la inconstitucionalidad de esta norma basándome en los tratados internacionales, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", afirmó.

Tras la decisión, los nombres de la tres personas aparecerán de igual manera en el acta de nacimiento, y los tres gozarán de los mismos derechos, por lo que tendrán que ponerse de acuerdo para cuestiones como el reparto de la custodia o "elegir la escuela a donde va".

Además, "si cualquiera de los tres falleciera ella va a tener derecho hereditario en las tres situaciones".

Rey Galindo afirmó que solo encontró un "caso similar" en Brasil, y en Argentina se produjeron tres antecedentes pero todos involucraban a niños concebidos "a partir de técnicas de reproducción humana asistida".

Le sentencia podrá ser apelada si alguna de las partes "muestra su disconformidad", y ahora la magistrada considera necesario "crear igualdad de condiciones para July como ciudadana menor de edad en gozar de los mismo derechos que otros ciudadanos menor de edad, sin diferenciar la fuente de filiación de que ella provenga".

Además destacó que este caso "ya sienta" un precedente legal para el futuro y espera que haga "repensar al derecho y a la sociedad sobre otras formas de vivir".