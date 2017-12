Justicia ordena libertad condicional a sospechosos de ataque

Estambul.- Un tribunal turco ordenó este sábado la puesta en libertad condicional de siete acusados durante el proceso por el atentado contra una discoteca en Estambul la noche del Año Nuevo, aunque mantuvo en detención al supuesto autor.

En total, hay 57 personas juzgadas en el marco de este proceso fuera de lo común, que abrió el lunes en Silivri, cerca de Estambul, casi un año después del ataque contra la discoteca Reina, reivindicada por el grupo Estado Islámico (EI) que dejó 39 muertos.

El tribunal ordenó, en la madrugada del sábado, la puesta en libertad, bajo seguimiento judicial de siete de los 51 acusados, y la mantención de la detención provisoria para los 44 restantes, informó la agencia de prensa estatal Anadolu.

Entre quienes seguirán en la cárcel está el presunto autor del atentado, Abdulkadir Masharipov,un uzbeko que confesó haber cometido el ataque.

El proceso fue aplazado para el 26 de marzo, según Anadolu, que indicó que seguirá desarrollándose en el tribunal de Silivri.

El fiscal general de Estambul pidió una pena de 40 cadenas perpetuas contra Masharipov, acusado de "homicidio voluntario" e "intento de derrocar el orden constitucional"

Masharipov estuvo presidente en la audiencia en la primera semana del proceso pero invocó el derecho a permanecer en silencio y sólo se expresó en contadas ocasiones.

El juicio se inició casi un año después de este atentado que conmocionó a un país, que esperaba pasar página a un año 2016 traumatizante, marcado por una ola sin precedentes de atentados y una intentona de golpe de Estado.

Para muchos observadores, la captura de Masharipov permitió a las autoridades seguir la pista y desmontar varias células del EI.

La mayor parte de las víctimas, que además dejó 79 heridos, eran extranjeros que festejaban el Año Nuevo en el club situado en la orilla europea de la ciudad.

La discoteca fue demolida parcialmente en mayo por orden del ayuntamiento por infracción a las reglas de urbanismo, sin haber abierto nunca sus puertas después del incidente.

Se trató del primer atentado reivindicado de forma directa por el EI, aunque Ankara imputó a esta organización yihadista otros ataques, en especial el atentado contra el aeropuerto Ataturk de Estambul en junio de 2016 (46 muertos).

Pistolero de la masacre de Estambul se niega a declarar

Un jihadista uzbeko que confesó haber matado a 39 personas en un club nocturno de Estambul en un ataque con arma de fuego de Año Nuevo se negó a testificar el lunes en el primer día del juicio ya que su esposa negó cualquier relación con extremistas.

Abdulkadir Masharipov, de 34 años en el momento del ataque, fue a juicio en el complejo penitenciario de Silivri, cerca de Estambul, junto con otros 56 sospechosos.

Masharipov, que estuvo presente en la corte, enfrenta 40 condenas a cadena perpetua, una por cada una de las víctimas y la masacre misma.

Los otros enjuiciados incluyen a la esposa de Masharipov, Zarina Nurullayeva, quien es sospechosa de ser cómplice y corre el riesgo de ser castigada de manera similar que su esposo. Todos menos seis están detenidos.

Masharipov enfrenta cargos que van desde "intentar destruir el orden constitucional" y "pertenecer a una organización terrorista armada" hasta "asesinar a más de una persona".

Según la acusación formal, la orden para que Masharipov, entrenado en Afganistán llevara a cabo el ataque, fue dada por un extremista israelí de alto rango con base en Siria llamado Islam Atabiev, cuyo nombre en código es Abu Jihad.

Masharipov, vestido con un suéter y pantalones vaqueros, estaba sentado entre dos miembros de la gendarmería turca y se mantenía alejado de los otros acusados en el tribunal.

Cuando se le dio la oportunidad de hablar por el juez, usó su derecho al silencio y se negó a testificar, hablando en uzbeco traducido al turco.

Nurullayeva, en su testimonio, dijo que ella "nunca tuvo ningún vínculo con ningún grupo terrorista".

Se describió a sí misma como una "mujer que cuidaba de sus hijos y que permanecía abrigada bajo la sombra de su marido".

Dijo que solo descubrió que su esposo había llevado a cabo el ataque cuando la policía la arrestó y le dijo que se había ido de su casa varios días antes del Año Nuevo.

Hasta ahora, ella no lo había visto desde entonces.

Cuando se le preguntó si alguna vez consideró por qué estaban en Turquía, ella respondió: "Mi esposo era discreto. No me dijo nada. Cuando le pregunté solía decir: 'No interfieras en los asuntos de los hombres'".

Ella dijo que dos hombres habían venido y se habían llevado a su hijo Mohammed antes de su propio arresto, pero que no tenía noticias sobre el niño.

Dando su única declaración del día, Masharipov intervino diciendo que no sabía quién había tomado a Mahoma.

"Le dije a Abu Jihad en Siria que lo llevara. Le dije que no me lo trajera ya que haría ruido" mientras Masharipov huía de la policía, dijo.

Samia Maktouf, abogada que representa a una víctima francesa y su esposo tunecino, dijo que era vital que todas las circunstancias del ataque se aclararan.

"Es importante y legítimo que las familias conozcan las verdaderas circunstancias", dijo el abogado a la AFP. "Es extremadamente importante que los tentáculos de esta red internacional se desmantelen".

El abogado confirmó que dos ciudadanos franceses se encontraban entre los 57 acusados.

Ali Akyil, cuyo hijo, el ciudadano belga Kerim Akyil, perdió la vida en el club nocturno, dijo a la corte que después del ataque "perdí la vida, perdí el sabor de mi vida".

Después de tomar un taxi hasta el club nocturno Reina de la orilla, en las costas del Bósforo, Masharipov mató al guardia de seguridad antes de entrar y disparar indiscriminadamente con su AK-47 contra los aterrorizados juerguistas y lanzar granadas. Luego se escabulló.

El grupo extremista del Estado Islámico (EI), que en ese momento controlaba franjas de los vecinos de Turquía, Irak y Siria, más tarde reclamó el ataque. Sigue siendo la única vez que ha emitido un reclamo inequívoco para un ataque en Turquía.

Después de una persecución de 17 días que involucró a 2.000 policías que vieron 7.200 horas de video, las autoridades turcas detuvieron a Masharipov en el barrio residencial de Estambul de Esenyurt.

De las 39 personas asesinadas en el ataque Reina, 27 eran extranjeros, incluidos ciudadanos de Líbano, Arabia Saudita, Israel, Irak y Marruecos que habían ido al club para celebrar el Año Nuevo. Setenta y nueve personas resultaron heridas.

Con el juicio que se realiza bajo alta seguridad, soldados de las fuerzas especiales turcas fueron desplegados en los balcones de un minarete de una mezquita cercana para observar el área.

Dañado gravemente en el asalto, el club nocturno Reina, alguna vez el refugio de las estrellas de fútbol de Estambul y los íconos de la telenovela, fue demolido en mayo debido a que violó la legislación local de construcción.

Turquía fue maltratada por repetidos ataques de extremistas jihadistas y kurdos en 2016. Sin embargo, desde entonces no ha habido un ataque a gran escala comparable a la atrocidad Reina.

