Justicia peruana autoriza eutanasia a mujer de 45 años con poliomielitis

Perú.- El PoderJudicial peruano falló de forma definitiva este miércoles a favor de reconocer el derecho a una muerte digna de Ana Estrada, quien padece una enfermedad degenerativa e incurable, tras el voto a favor del quinto juez supremo que ratifica la resolución de la Justicia en primera instancia en 2021.

"(El) juez supremo dirimente Carlos Calderón Puertas se suma a la posición mayoritaria de los magistrados respecto al protocolo de actuación médica en el recurso de consulta del proceso de amparo seguido por Ana Estrada, y resuelve de manera definitiva el caso", informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

Tras el voto del juez supremo, se resolvió que el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud elaboren el protocolo de eutanasia aislado para Estrada.

La institución añadió que la resolución será notificada en los próximos días debido a que aún está en proceso la redacción final de la sentencia y la firma de los jueces intervinientes.

Estrada tiene 45 años y desde los 12 sufre polimiositis, una enfermedad que debilita sus músculos y la mantiene conectada a un respirador artificial durante casi todo el día. Su firme decisión de conseguir una muerte digna, cuando ella misma lo decida, la ha convertido en el primer símbolo de la eutanasia en Perú.

El pasado 14 de julio, la Corte Suprema de Justicia de Perú ya ratificó con cuatro votos de cinco, el fallo que reconoce el derecho de Estrada, y en esa ocasión, la psicóloga de profesión ya celebró la decisión judicial.

"Hoy ha triunfado la justicia, ha ganado la vida y el derecho a la autonomía y libertad", dijo Estrada en Twitter.

Estrada subrayó que este fallo es también fruto de una lucha feminista por "ser la única dueña de las decisiones sobre" su cuerpo y agradeció a las activistas que la antecedieron, así como al ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez que sustentó la demanda de amparo, a su abogado y otras personas de su entorno.

La activista ha dejado claro durante su batalla legal ?en la que ha encontrado la oposición de sectores conservadores? que no quiere convencer a nadie, simplemente pide respeto por las libertades y derechos de los individuos y que desea poder elegir cuándo morir de una forma digna.

"Yo no quiero morir ahora, he ido preparando mi camino y no quería llegar a un momento en el que tuviera que rogar por mi muerte, yo no quería eso", explicó Estrada en marzo en una entrevista a Efe.