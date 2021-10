Juzgado ordena proceso de eutanasia para paciente en Cali, Colombia

Colombia.- Víctor Escobar pide morir dignamente, por lo que el Juzgado 17 del Circuito de Cali, Colombia, ordenó a Coomeva EPS la conformación de un comité científico para acompañar el proceso de eutanasia de Víctor Escobar, quien no es paciente terminal, pero afronta enfermedades incurables desde hace más de 2 años.

El cuadro de Víctor es crítico con dos accidentes cerebrovasculares, cuatro cirugías de columna, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), diabetes, hipertensión y parálisis parcial.

El hombre de 61 años, mantiene una lucha y pide "descansar y dejar descansar" a su compañera Diana Nieto, a sus cuatro hijos y otros familiares.

"¡Estamos felices! Víctor Escobar podrá acceder a procedimiento de eutanasia", dijo el abogado Luis Giraldo Montenegro, quien apoya a Víctor.

Víctor Alfonso Escobar Prado, laboró como conductor de tractomula y movía cargas como cemento y otros materiales hacia el centro del país o en rutas al puerto de Buenaventura, tiene una esposa con tres hijos.

Pero a sus 24 años sufrió graves lesiones cuando se le rodó el carro a un compañero y quedó aplastado contra su tractomula hace 36 años.

Víctor fue sometido a tres cirugías de columna e intentó volver a su actividad, empezó a trabajar en un laboratorio de apoyo pero dice que posiblemente el asbesto, el nombre de seis minerales de origen natural que existen en el medio ambiente, con sus comerciales e industriales, le afectó y comenzó a sufrir una tos frecuente.

Hace 15 años conoció en una librería a Diana Nieto, su actual compañera y ambos siguieron la crianza de una hoja de ella, en ese entonces la situación de su salud no era tan crítica.

En el mes de octubre de 2007 sufrió el primer accidente cerebrovascular, que se presenta cuando un coágulo o masa grasa obstruye el suministro de sangre hacia el cerebro en. En enero de 2008 le repitió.

Desde entonces Víctor enfrenta una hemiparesia derecha que le dificulta el movimiento de una mitad de su cuerpo y también sufre de agrandamiento del lado derecho de corazón, perdió memoria y acudió a terapias de reconocimiento para volver a aprender a comer.

Su cuadro se complicó cuando le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) que le ha llevado a episodios de sangrado.

En el año 2015 entró al quirófano por una nueva cirugía de columna y tras ello, se agregó diabetes e hipertensión.

Pero después de dos años de escuchar sobre la eutanasia, el hombre decidió que no podía vivir así, pero no era sencillo ese trámite porque sus enfermedades no eran terminales.

Desde su casa en el barrio Mojica, empezó una campaña por la eutanasia desde febrero de 2020 cuando abrió cuentas en redes sociales para dar a conocer esa petición.

Fue en el mes de julio cuando Víctor recobró la esperanza en una sentencia de la Corte Constitucional que amplió el derecho fundamental a morir dignamente a personas que afrontan enfermedades no terminales, le permita cumplir su voluntad.

El pasado viernes 3 de septiembre, llegó el documento de una Empresa Prestadora de Salud (Eps), en el que se radica el procedimiento eutanásico.

"Sería un descanso para mí, mi familia y las personas que acompañan", dijo Víctor.