Kamala Harris parece haber plagiado como suyas las anécdotas de una figura histórica

Estados Unidos.- Una historia que la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris contó en una entrevista de una revista de hace meses sobre su infancia ha resurgido después de que los lectores notaron paralelismos con una historia contada por el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. en 1965.

En declaraciones a la revista Elle para su artículo de portada de octubre, Harris detalló un momento en el que se separó de sus padres en una marcha por los derechos civiles en Oakland, California.

En el momento de su historia en que los padres de Harris encontraron a su hija perdida, el relato comienza a sonar similar a un cuento contado por el gran líder de los derechos civiles. “Mi madre cuenta la historia de cómo me preocupo y me dice:

'Cariño, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? 'Y simplemente la miré y le dije:' Fweedom '”, dijo Harris a la revista. Harris contó la misma historia en el prefacio de su libro de 2010 "Smart on Crime", escribiendo cómo su madre solía reír mientras les contaba a otros sobre el momento. También lo hizo referencia en su libro de 2019 "The Truths We Hold: An American Journey".

La anécdota parece pertenecer al famoso activista Martin Luther King. AFP

La entrevista, aunque tiene meses, resurgió en Twitter esta semana cuando varios usuarios notaron las asombrosas similitudes que tenía la historia con una contada por MLK durante una entrevista de enero de 1965 con la revista Playboy.

En la pieza, el ícono de los derechos civiles recordó un momento que presenció entre una joven negra y un oficial de policía blanco.

Nunca olvidaré un momento en Birmingham cuando un policía blanco abordó a una niña negra, de siete u ocho años, que caminaba en una manifestación con su madre, dijo King a la revista.

"¿Qué quieres?", Le preguntó el policía con brusquedad, y la niña lo miró directamente a los ojos y respondió: "Fee-dom", continuó. “Ni siquiera podía pronunciarlo, pero lo sabía.

¡Fue hermoso! Muchas veces, cuando he estado en situaciones difíciles, el recuerdo de ese pequeño ha venido a mi mente y me ha animado ".