Kamala Harris recuerda el mortal ataque al Capitolio y dedica una palabras en el primer aniversario de la insurrección

Estados Unidos.- El vicepresidente Kamala Harris, recordó este jueves el ataque al Capitolio, y habló en el National Statuary Hall, durante la conmemoración del primer aniversario de la insurrección del 6 de enero, sobre la experiencia que vivió por los disturbio de ese día.

“Ese día, no solo fui vicepresidente electo, también fui senador de los Estados Unidos. Y estuve aquí en el Capitolio esa mañana, en una audiencia secreta con miembros del Comité de Inteligencia del Senado. Horas más tarde, se rompieron las puertas del Capitolio”, dijo Harris refiriéndose al 06 de enero del 2021, día del ataque al Capitolio.

Recordó que ella ya se había ido, pero que sus pensamientos se dirigieron de inmediato a sus colegas y a su personal, quienes vieron obligados a buscar refugio en las oficinas, “convirtiendo los archivadores en barricadas”.

Leer más: Joe Biden recuerda y responsabiliza directamente a Donald Trump de la “carnicería” del asalto al Capitolio

“Lo que atacaron los extremistas que deambulaban por estos pasillos no fue solo la vida de los líderes electos. Lo que buscaban degradar y destruir no era solo un edificio, santificado como es. Lo que estaban atacando eran las instituciones, los valores, los ideales por los que generaciones de estadounidenses han marchado, formado piquetes y derramado sangre para establecer y defender”, continuó el vicepresidente de Estados Unidos.

Continuó: "El 6 de enero, todos vimos cómo sería nuestra nación si las fuerzas que buscan desmantelar nuestra democracia tienen éxito. La anarquía, la violencia, el caos. Lo que estaba en juego entonces, y ahora, es el derecho a que nuestro futuro sea decidido de la manera en que lo prescribe la Constitución: por nosotros, el pueblo, todo el pueblo".

Y aseguró que no se puede permitir que el futuro lo decidan aquellos empeñados en “silenciar nuestras voces, anular nuestros votos y vender mentiras y desinformación”; por alguna facción radical que puede haber resurgido recientemente pero cuyas raíces son antiguas y profundas.

Asimismo, manifestó que, en ocasiones cuando se encuentran con los jóvenes, a menudo le preguntan sobre el estado de la democracia, alrededor del 6 de enero, y así es como dice que responde: “el 6 de enero refleja la naturaleza dual de la democracia: su fragilidad y su fuerza”.

Explicó que la fuerza de la democracia es el principio de que todos deben ser tratados por igual, que las elecciones deben ser libres y justas, que la corrupción no debe tener cuartel. La fuerza de la democracia es que empodera a la gente.

Y la fragilidad de la democracia es esta: que si no estamos atentos, si no la defendemos, la democracia simplemente no se mantendrá; vacilará y fallará.

Leer más: “Su ego magullado”. Joe Biden arremete con fuerte mensaje contra Donald Trump por el violento ataque al Capitolio

“El violento asalto que tuvo lugar aquí, el hecho mismo de lo cerca que estuvimos de unas elecciones anuladas, eso refleja la fragilidad de la democracia”, dijo Kamala Harris