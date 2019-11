Kansas City votará para eliminar el nombre de King de la calle

Kansas City.- Las emociones que ardieron durante casi un año por el cambio de nombre de una importante vía histórica en Kansas City, Missouri, por el reverendo Martin Luther King Jr. condujeron a una escena tensa en una iglesia negra. Los esfuerzos de votación terminaron antes de que los residentes acudieran a las urnas.

Alrededor de 100 partidarios de mantener el nombre del Rey para el bulevar de 16 kilómetros (10 millas) estuvieron en una manifestación el domingo ante los votantes de la corte cuando los opositores entraron a la Iglesia Bautista Paseo y se pararon a lo largo de sus dos pasillos.

Aquellos en contra del nombre del Rey permanecieron en silencio y no respondieron a las llamadas para que se sentaran. Varios oradores y personas de la multitud les dijeron que estaban siendo irrespetuosos.

El martes, el debate terminará, ya que los votantes decidirán si la reputación de Kansas City como una de las ciudades más grandes de los EE. UU. Sin una calle llamada así por el icónico líder de derechos civiles cesará. El bulevar se había llamado The Paseo, y un grupo llamado Save the Paseo recolectó 2.857 firmas en abril, mucho más de las 1.700 necesarias, para que el cambio de nombre se sometiera a votación pública. Muchos de los opositores que entraron a la pequeña iglesia a lo largo del bulevar el domingo llevaban camisetas de Save the Paseo en la concentración de votantes.

Muchos partidarios del nombre de Martin Luther King han sugerido que los opositores son racistas, diciendo que Save the Paseo es un grupo mayormente blanco y que muchos de sus miembros no viven en la calle, que corre de norte a sur a través de un área en gran parte negra del ciudad. Dicen que eliminar el nombre enviaría una imagen negativa de Kansas City al resto del mundo, y podría dañar los negocios y el turismo.

Los partidarios del nombre Paseo se enfurecen ante las acusaciones de racismo, diciendo que respetan a King y que quieren que la ciudad encuentre una manera de honrarlo. Se oponen al cambio de nombre porque dicen que el Concejo Municipal no siguió los procedimientos del estatuto de la ciudad al decidir sobre el cambio de nombre y no notificó la propuesta a la mayoría de los residentes en la calle.

También dicen que El Paseo fue un nombre histórico para el primer bulevar de la ciudad, que se completó en 1899. El extremo norte del bulevar figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

El Consejo de la Ciudad votó en enero para cambiar el nombre del bulevar de King, respondiendo a un esfuerzo de un año de los líderes negros de la ciudad y la presión del capítulo local de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, una organización de derechos civiles que King ayudó a comenzar.

El representante estadounidense Emanuel Cleaver, un ministro y ex alcalde de Kansas City que ha presionado a la ciudad para cambiar el nombre de una calle por King durante años, estuvo en la manifestación del domingo. Dijo que los manifestantes eran bienvenidos, pero les pidió que consideraran el daño que se haría si Kansas City quitara el nombre de King.

Estoy parado aquí simplemente rogándote que te sientes. Esto no es apropiado en una iglesia de Jesucristo, dijo Cleaver al grupo.

Tim Smith, quien organizó la protesta, dijo que fue diseñado para obligar a los líderes cristianos negros que habían calificado erróneamente al grupo Save the Paseo como racistas a "decirlo a la cara".

"Si esta noche, alguien quiere caracterizar lo que hicimos como hostil, violento o incivilizado, es una caracterización errónea de lo que sucedió", dijo Smith. "No dijimos nada, no hicimos nada, simplemente nos paramos".

El reverendo Vernon Howard, presidente del capítulo de la SCLU en Kansas City, dijo a The Associated Press que el letrero de la calle King es un símbolo poderoso para todos, pero especialmente para los niños negros.

"Creo que solo si eres un niño negro que crece en el centro de la ciudad y carece de los recursos, las imágenes y los modelos para la tutoría, el modelado, la vocación y la carrera, puedes entender lo que ese nombre en ese letrero puede significa un niño en esta comunidad ", dijo Howard.

Si se quitara la señal, "lo contrario será cierto", dijo.

Lo que la gente se preguntará en sus mentes y corazones es por qué y cómo algo tan bueno, edificante y edificante, ¿cómo se puede quitar algo así?, Dijo.

Pero Diane Euston, líder del grupo Save the Paseo, dijo que The Paseo "no solo significa algo para una comunidad en Kansas City".

"Significa algo para todos en Kansas City", dijo. “Ocupa un lugar especial en los corazones y recuerdos de tantas personas. No es solo histórico en el papel, es histórico en la memoria de las personas. Es muy importante para Kansas City ”.