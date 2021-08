Kathy Hochul se convierte en la primera gobernadora de Nueva York

Nueva York.- Este martes, Kathy Hochul se convirtió en la primera gobernadora de Nueva York , y prometió aportar nueva energía y urgencia para resolver inmensos desafíos cuando asumió el control de una administración criticada por inacción durante los distraídos últimos meses de Andrew Cuomo en el cargo.

Hochul, un demócrata y ex miembro del Congreso del oeste de Nueva York, tomó el juramento del cargo poco después de la medianoche en un breve evento privado supervisado por la juez principal del estado, Janet DiFiore.

En otra ceremonia de juramentación el martes por la mañana en el Capitolio del Estado de Nueva York, Hochul prometió un "enfoque nuevo y colaborativo" en el gobierno estatal.

“Quiero que la gente vuelva a creer en su gobierno. Para mí es importante que la gente tenga fe ”, dijo.

Señaló que ya había comenzado a hablar con otros líderes demócratas que, durante años, se han quejado de haber sido excluidos de decisiones clave y acosados por Cuomo, incluido el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

“No habrá ninguna maniobra ciega, solo habrá una cooperación total”, dijo Hochul.

Hochul también agradeció a su “gran familia católica irlandesa”, incluidos sus dos hijos y Bill Hochul, su esposo durante más de 30 años. Su familia inmediata se sentó en la primera fila, con máscaras y ligeramente separados. Hochul, su hija y nuera vistieron de blanco para honrar a las sufragistas que lucharon por el derecho al voto.

En los próximos meses, Hochul, quien era una figura poco conocida como vicegobernador , tendrá la oportunidad de remodelar la forma en que funciona el poder en Albany, donde Cuomo dominó la toma de decisiones durante años antes de ser abatido en un escándalo de acoso sexual.

Juramento de Kathy Hochul. Foto: Captura

Durante generaciones, se ha dicho que todas las decisiones reales en el gobierno estatal las tomaron “tres hombres en una habitación”, el gobernador y los líderes del Senado y la Asamblea estatales.

Ahora, por primera vez en la historia del estado, dos de esos tres, Hochul y la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, son mujeres. Solo la Asamblea estatal está dirigida por un hombre, el presidente Carl Heastie.

Hochul planeaba reunirse con los líderes legislativos más tarde el martes antes de hacer un discurso público a las 3 pm.

Cuomo dejó el cargo a las 12 am, dos semanas después de que anunció que renunciaría en lugar de enfrentar una batalla de juicio político que parecía inevitable luego de que un informe de investigadores independientes, supervisados por la fiscal general estatal Letitia James, concluyera que había acosado sexualmente a 11 mujeres.

En su último día en el cargo, Cuomo lanzó un discurso de despedida pregrabado en el que nuevamente dijo que era inocente y se presentó a sí mismo como víctima de un "frenesí mediático".

Hochul asume el control con el estado que aún lidia con las crisis causadas por la pandemia de coronavirus.

En las próximas semanas, se espera que tome decisiones sobre si exigir máscaras para los niños que regresan a la escuela, algo que ya dijo que favorece.

Ella estará bajo presión para que los inquilinos lleguen a las manos de los inquilinos. Hasta la fecha, poco de los $ 2 mil millones reservados por el gobierno federal para ayudar a los neoyorquinos a pagar la deuda de alquiler se han distribuido en el estado. Miles enfrentan la posibilidad de desalojo si el estado permite que expiren las protecciones.

Hochul prometió el martes hacer de la obtención de ese dinero una prioridad máxima, y dijo que la gente no debería tener que "esperar ni un segundo más" para recibir ayuda. También prometió una acción rápida para distribuir el dinero de un nuevo fondo estatal destinado a beneficiar a los inmigrantes no autorizados que no calificaban para otros tipos de ayuda federal para casos de pandemia.

“El dinero está ahí. Estas personas no son elegibles para otras formas de asistencia y están sufriendo y son parte de la familia de Nueva York ”, dijo Hochul.

El ex gobernador David Paterson, quien, al igual que Hochul, se convirtió inesperadamente en gobernador cuando su predecesor renunció, dijo que necesitará restaurar la fe en el cargo.

“Va a haber algo de presión sobre el gobernador Hochul, como la hubo sobre mí, para restaurar los valores y restaurar la conducta y el decoro que indica un gobernador”, dijo Paterson.

También tendrá que trabajar rápido. Hochul ya ha dicho que tiene la intención de postularse por un período completo el próximo año, y tendrá solo unos meses para establecerse como la favorita antes de las primarias demócratas de primavera.

Mientras tanto, estará construyendo una administración, una tarea que comenzó en los primeros minutos del martes con el juramento del cargo, horas antes de la puesta en escena del evento para las cámaras de televisión a media mañana.

DiFiore hizo el juramento en el Capitolio frente a una chimenea de piedra, encima de la cual se colocaron fotografías familiares.

Hochul, su esposo y DiFiore entraron a la habitación con máscaras y se las quitaron cuando comenzó la ceremonia. Hochul puso su mano sobre una Biblia que sostenía su esposo, un ex fiscal federal y actual consejero general de la empresa de servicios de alimentos y hospitalidad con sede en Buffalo, Delaware North.

Hochul firmó una pila de papeles, incluido el juramento, usando un juego de 10 bolígrafos con fecha del “24 de agosto de 2021”, mientras su familia estaba detrás de ella mirando. Luego agradeció a los miembros individuales de su personal y les dijo que los vería mañana antes de salir de la habitación.

