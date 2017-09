¿Kenneka ingresó por sí misma al congelador donde murió?

Chicago.- El cuerpo sin vida de Kenneka "N", de 19 años, fue encontrado al interior de un congelador del Hotel Crowne Plaza de Rosemont, en Chicago. Las investigaciones del caso continúan y en un video de vigilancia del hotel se observa como la chica caminaba erráticamente por los pasillos y la cocina momentos antes de perder la vida.

Según información de López Dóriga, en la grabación se ve a Jenkins salir del elevador a las 03:20 horas del pasado sábado, mientras lucha por mantener el equilibrio, ella deambulaba por los pasillos del hotel en el que estaba enfiestada con amigos.

Kenneka fue reportada como desaparecida la tarde del ese dia y encontrada sin vida el congelador la madrugada del día siguiente. Los videos no captaron en momento o cómo la chica ingresó al congelador, pero las autoridades aseguran que fue por propio pie.

“Ahora tiene que haber una respuesta a cómo sucedió eso. Mejor aún, tiene que haber una respuesta a por qué sucedió eso”

Las imágenes aún no son de dominio público, pero se cree que las autoridades las den a conocer dentro de las próximas 36 horas. El abogado de la familia señaló que realizarán sus propias investigaciones y muy probablemente, una segunda autopsia.

Larry Rogers, el abogado, mencionó que el hotel “nunca registró. Nunca buscaron, nunca hicieron nada mientras una joven desorientada de 19 años estaba sentada en el congelador”.

Teresa "N", madre de la hoy occisa, comentó al diario Chicago Tribune que las autoridades le informaron que su hija entró por sí misma al congelador mientras estaba alcoholizada.

La desconsolada madre no cree en esta versión, señala que estando en ese estado su hija no podría haber abierto las pesadas puertas del congelador y considera increíble que no se diera cuenta que no estaba entrando al ascensor o a la entrada del hotel.

Las investigaciones continúan, las imágenes de Facebook de Kenneka están siendo analizados junto con los videos de vigilancia de 47 cámaras al interior del hotel.

El hecho

La oficina del forense del condado Cook informó que Kenneka "N" fue declarada muerta a las 12:48 a.m. del domingo en el Hotel Crowne Plaza de Rosemont. El personal del hotel había encontrado a la joven dentro del congelador minutos antes, de acuerdo con la policía de Rosemont. Se le practicará una necropsia.

La policía dijo que a la chica se le vio por última vez en una fiesta dentro del hotel la mañana del sábado.

Su desaparición se reportó la tarde del sábado.

La chica de 19 años fue encontrada muerta dentro del congelador de un hotel en los suburbios de Chicago. Es un caso extraño, las autoridades dan una explicación fácil, pero que al parecer no es muy lógica para los familiares y seres queridos que hoy lloran la perdida de la joven Kenneka. Ella sólo buscaba un poco de diversión.