Kevin Spacey no asiste al tribunal en el juicio en su contra

Washington.- Sin la presencia de Kevin Spacey se desarrolló hoy en un tribunal estatal de Massachusetts una vista preliminar del proceso al que se enfrenta el reconocido actor acusado de la presunta agresión sexual en 2016 a un joven de 18 años en un bar de la isla Nantucket.

El juez responsable de la causa, Thomas Barrett, acogió un pedido de la defensa de ampliar los registros telefónicos que se preservarán, al tiempo que anunció que la nueva audiencia tendrá lugar el próximo 4 de abril, según destacaron medios locales.

El caso data de julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor.

El actor Kevin Spacey es acompañado por un oficial de la corte cuando comparece ante el Tribunal de Distrito de Nantucket, en Nantucket, Massachusetts, el 7 de enero de 2019. Foto EFE

El joven había publicado una grabación de parte del presunto roce sexual con Spacey en la red social Snapchat y envió a su novia el vídeo, que luego fue verificado por las autoridades.

Barret, quien en enero pasado ordenó preservar los registros telefónicos entre el 7 de julio de 2016 y el 7 de enero de 2017, decidió ampliar este lunes el rango hasta el 31 de diciembre de 2017, según destacó el diario The Boston Globe.

La semana pasada, los abogados Spacey habían solicitado que el demandante aportara los registros de su teléfono móvil entre los meses de julio de 2016 y diciembre de 2017, alegando que durante ese período ambas partes intercambiaron diversos mensajes e imágenes que podrían resultar clave para el resultado del proceso.

En su denuncia, el joven, quien es hijo de la expresentadora de televisión Heather Unruh, admitió que había mentido sobre su edad, al asegurar que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa.

El camarero explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas, le habló sobre el tamaño de su pene y le instó varias veces a que fuera a su casa.

El actor Kevin Spacey junto a su abogado Alan Jackson, el 7 de enero de 2019. Foto Archivo/EFE

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del joven y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación.

Spacey, cuyos abogados anticiparon desde diciembre pasado en unos documentos presentados en la corte de Nantucket que no aceptaría la culpabilidad, puede llegar a enfrentar hasta cinco años en prisión en caso de ser declarado culpable.

The Boston Globe indicó que en la vista de abril próximo se espera que el juez se pronuncie sobre otras mociones presentadas por la defensa, la cual ha solicitado que el abogado civil contratado por la familia del acusador presente una serie de registros.

La versión periodística detalla que los abogados de la defensa argumentan que el "estatus de figura pública" de su cliente puede llevar a sugerir que el acusador y los miembros de su familia "tienen motivos financieros significativos para fabricar" sus reclamaciones.

Foto EFE

Considerado uno de los mejores actores de su generación y consagrado como ganador de dos Óscar por "The Usual Suspects" (1995) y "American Beauty" (1999), en 2017 Spacey fue acusado por el actor Anthony Rapp de haber abusado de él cuando tan solo tenía 14 años.

En ese entonces -en plena erupción del movimiento #MeToo-, Spacey aseguró que no recordaba el episodio, pero dijo que si realmente tuvo lugar, le debía "la más sincera disculpa".

Otros señalamientos en contra de Spacey derivaron en investigaciones en Los Ángeles y en el Reino Unido.

Las acusaciones desembocaron en el despido de Spacey como protagonista de la popular serie de Netflix "House of Cards" y llevaron al cineasta Ridley Scott a eliminar todas sus escenas en la película "All the Money in the World" (2017).

En diciembre pasado, Spacey publicó un vídeo interpretando a Frank Underwood, su personaje en "House of Cards", para defenderse de las acusaciones de abuso sexual en su contra.