Kim declaró que su visita a China era un "deber solemne"

A invitación de Xi Jinping, secretario general del Comit� Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de China, Kim Jong Un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y presidente de la Comisi�n de Asuntos del Estado de la Rep�blica Popular Democr�tica de Corea (RPDC), realizó una visita no oficial a China del 25 al 28 de marzo. Durante la visita, Xi Jinping sostuvo conversaciones con Kim en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Xi Jinping celebr� una ceremonia de bienvenida para Kim antes de sus conversaciones. (Xinhua/Ju Peng)