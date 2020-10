Kim Jong Un: Corea del Norte movilizará su fuerza nuclear si es amenazada

Corea del Norte.- Kim Jong Un, de Corea del Norte, no pudo contener las lágrimas mientras pronunciaba un emotivo discurso durante un desfile militar masivo celebrado en el 75 aniversario de la fundación del país, y advirtió que Corea del Norte usará su poder militar contra quien ose amenazarlos.

El corpulento déspota comenzó a lloriquear cuando agradeció a la "gran gente" de Corea del Norte por "cero" casos de COVID-19. “Deseo buena salud a todas las personas del mundo que luchan contra los males del virus maligno”, dijo.

David Maxwell, un especialista en Corea del Norte de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo al Post: "No me dejarían engañar por las emociones de Kim".

Kim presentó una serie de armas estratégicas, incluido un nuevo misil balístico intercontinental, en el desfile, que fue el más grande en años y comenzó el viernes por la noche.

En 2019, Trump y Kim Jong un se reunieron para acordar nuevas pautas para la paz entre sus respectivos países, pero las tensiones han aumentado. AFP

El misil balístico intercontinental es un misil capaz de alcanzar el continente estadounidense.

Hablando desde la plaza Kim Il Sung de Pyongyang, Kim dijo que "movilizaría por completo" la fuerza nuclear de su país si se le amenazaba cuando se presentara en la gran celebración poco después de la medianoche del sábado.

Sin embargo, su discurso fue menos estridente que en años anteriores. Kim no criticó directamente a Estados Unidos y, en cambio, instó a los ciudadanos a mantenerse firmes a pesar de enfrentar los "tremendos desafíos" del COVID-19 y las duras sanciones de Estados Unidos, informó The Associated Press.

Kim Jong Un hace un desfile militar cada año mostrando su poderío armamentístico. AFP

Está demostrando que tiene el misil balístico intercontinental, pero no lo está probando porque Trump ha dejado en claro que un misil balístico intercontinental u otra prueba nuclear es su línea roja.

King agregó: “Trump es el único presidente de Estados Unidos que jamás se sentará con un líder norcoreano. Trump es bastante bueno para Kim y Kim ha invertido mucho en Trump. Si Biden gana, Kim tendría que empezar de nuevo ".