La Casa Blanca culpa a Congreso del atentado de Nueva York

Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, culpó al Congreso de Estados Unidos del atentado registrado hoy en Nueva York por no haber respaldado las propuestas del presidente Donald Trump destinadas a endurecer las políticas de control migratorio.

"El presidente está ciertamente preocupado con el hecho de que el Congreso haya sido incapaz de actuar (...). Si el Congreso hubiera hecho algo al respecto esto no habría pasado", declaró Sanders durante una rueda de prensa.

De acuerdo con la portavoz del presidente, el atentado perpetrado a primera hora de esta mañana por parte de Akayed Ullah, en el que cuatro personas resultaron heridas, se debe a que el joven de origen bangladeshí pudo entrar en el país en febrero de 2011, gracias a un visado de reagrupación familiar.

El Ejecutivo de Trump viene trabajando desde enero en un proyecto para levantar un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, que no ha contado ni con la financiación ni con el respaldo necesarios por parte del Congreso, y en la promulgación de un veto a la entrada al país de ciudadanos de varios países, que en un principio fue rechazado por los tribunales.

Cuestionada sobre qué podría haber hecho el Congreso, teniendo en cuenta que Ullah ni entró desde México ni es originario de ninguno de los países afectados por ninguna de las propuestas de veto migratorio de Trump, Sanders zanjó la cuestión diciendo que el presidente siempre ha querido "endurecer" la política de concesión de visados.

"Si la política del presidente se hubiera implantado esto no habría pasado (...). Este ataque pone de relieve la necesidad de reforzar las fronteras", insistió la portavoz.

Cabe destacar que, según el Departamento de Seguridad Nacional, Ullah se habría radicalizado gracias a los mensajes divulgados a través de internet por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), lo que le habría llevado a detonar hoy un artefacto casero en un túnel que conecta la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York con el metro suburbano, cerca de Times Square.

Respecto al papel que ha podido tener el Estado Islámico en este suceso, Sanders recalcó la importancia de continuar combatiendo al grupo terrorista, incluso en sitios como Irak y Siria, en los cuales sus respectivos Gobiernos ya han declarado la victoria sobre los yihadistas.

"Mientras haya un único miembro del EI allí, seguiremos luchando. Queremos derrotar al EI en todos los frentes, incluido el ideológico", aseveró.

EL HECHO

La explosión de una bomba casera en el metro de la ciudad de Nueva York, cerca de Times Square, durante la hora pico de la mañana resultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso, informó el Departamento de Bomberos.

El sospechoso y otras tres personas estaban siendo tratados por heridas no graves, en lo que el alcalde y la policía calificaron como un intento de ataque terrorista.

La policía indicó que la explosión ocurrió en un pasillo subterráneo ubicado en la calle 42, entre la 7va y 8va avenida a las 7:30 horas. La explosión llenó el pasillo, atestado de multitudes de pasajeros el lunes por la mañana, con humo.

Tanto el alcalde de Nueva York Bill de Blasio, como el comisionado de la ciudad, dijeron que la explosión en el metro estaba relacionada con el terrorismo. El alcalde aseveró que la detonación fue un "intento de ataque terrorista".

"Gracias a Dios que el agresor no logró cumplir su objetivo", expresó de Blasio.

El sospechoso fue identificado como Akayed Ullah de 27 años.

Los funcionarios del orden público señalaron que Ullah fue inspirado por el Estado Islámico pero que aparentemente no tenía ningún contacto directo con el grupo. Informaron que vive en Brooklyn y que podría ser descendiente de bangladesíes. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el incidente.

Las autoridades dijeron que la bomba era un dispositivo rudimentario y que estaba atado al hombre con velcro y lazos de plástico. Investigaban cómo fue fabricado.

La explosión desencadenó una respuesta masiva de emergencia por parte de la policía y los bomberos tanto a nivel de calle como a nivel subterráneo, lo que causó un caos tanto en el servicio de metro como de autobuses en la cercana terminal de Port Authority.

Los bomberos explicaron que el sospechoso tenía quemaduras en las manos y en el abdomen, y que las otras personas heridas sufrieron zumbidos en los oídos y dolores de cabeza.



Un video mostró a la zona alrededor de Port Authority completamente acordonada.

Los autobuses de la corporación de transporte público de Nueva Jersey que tenían como destino la terminal tuvieron que desviarse a otros lugares. La empresa informó que estaban llevando a los pasajeros a Secaucus y Hoboken, donde podían tomar trenes hacia la ciudad.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders publicó en Twitter que el presidente Donald Trump está al tanto de lo sucedido.

Hay un operativo de seguridad enfocado en la terminal de autobuses Port Authority. La detonación ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana.

