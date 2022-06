La Corte Suprema rechaza la oferta de Bayer para detener las demandas de Roundup

Estados Unidos.- La Corte Suprema rechazó la apelación de Bayer para cerrar miles de demandas que alegaban que su herbicida Roundup causa cáncer.

El martes, los jueces dictaron una sentencia de $25 millones a favor de Edwin Hardeman, un hombre de California que dice que desarrolló cáncer por usar Roundup durante décadas para tratar el roble venenoso, el crecimiento excesivo y las malas hierbas en su propiedad del Área de la Bahía de San Francisco. La demanda de Hardeman había servido como prueba para miles de demandas similares.

La acción del tribunal superior se produce en medio de una serie de peleas judiciales por Roundup que han apuntado en diferentes direcciones.

El viernes, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, rechazó un hallazgo de la Agencia de Protección Ambiental de 2020 de que el glifosato no representa un riesgo grave para la salud y "no es probable" que cause cáncer en humanos. El tribunal de apelaciones ordenó a la EPA que reexaminara su hallazgo.

Al mismo tiempo, Bayer ha ganado cuatro juicios consecutivos en un tribunal estatal contra personas que afirmaron haber contraído cáncer por el uso de Roundup. El último veredicto a favor de la empresa se produjo la semana pasada en Oregón.

Bayer había argumentado que los reguladores federales han determinado repetidamente que sus productos son seguros y que las demandas basadas en reclamos bajo las leyes estatales deben ser desestimadas.

En un comunicado, Bayer dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de no tomar el caso.

“La compañía cree que la decisión socava la capacidad de las empresas de confiar en las acciones oficiales tomadas por agencias reguladoras expertas, ya que permite que cada estado de Estados Unidos, requiera una etiqueta de producto diferente” en conflicto con las leyes federales, dijo Bayer.

El año pasado, Bayer reservó 4500 millones de dólares para hacer frente a las afirmaciones de que el glifosato, el ingrediente herbicida del Roundup, causa el linfoma no Hodgins, un tipo de cáncer. La compañía había asumido previamente un cargo de casi $ 10 mil millones por rondas anteriores de litigios.

Bayer también advirtió que permitir este tipo de reclamos dañará la innovación en la agricultura, la salud y otras industrias. Bayer heredó Roundup y el litigio cuando adquirió Monsanto en 2018.

La EPA dice en su sitio web que "no hay evidencia de que el glifosato cause cáncer en los humanos". Pero en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, parte de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como "probablemente cancerígeno para los humanos".

La agencia dijo que se basó en evidencia "limitada" de cáncer en personas y evidencia "suficiente" de cáncer en animales de estudio.

El Departamento de Justicia, que se había puesto del lado de Bayer en los tribunales inferiores durante la administración Trump, recomendó que el tribunal superior no se involucrara.

Te recomendamos leer:

Bayer mantiene que el producto es seguro, pero dijo que reemplazaría el glifosato en Roundup para uso residencial a partir de 2023. Los productos que contienen glifosato seguirán estando disponibles para uso profesional y agrícola.