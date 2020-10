La Luna Azul; un fenómeno que iluminará la noche de Halloween

Una de las cosas que más caracterizan al mes de octubre son, sin lugar a dudas, sus lunas. Las famosas lunas de octubre son conocidas y admiradas por su belleza. En octubre, el sol de las noches demuestra que no tiene nada que envidiarle al sol. Este año, además de traer consigo el espectáculo de su belleza, se presentará un fenómeno lunar que ocurre, en promedio, cada 2 o 5 años: la Luna Azul. Lo más singular es que en esta ocasión coincidirá con el día de Halloween.

Aunque es seguro que el espectáculo cósmico se presente cada tanto tiempo dentro del período antes señalado, este no volverá a coincidir con la fecha del día de brujas sino hasta el año 2039, en 19 años más, de ahí que quienes son atraídos por el misticismo que envuelven estos fenómenos no deban perdérselo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A pesar de que el término Luna Azul puede parecer algo muy misterioso, el hecho de que a este fenómeno lunar se le denomine Luna Azul nada tiene que ver con el color que adquiere el satélite, puesto que su aspecto no se alejará mucho del que tienen las lunas noche tras noche, así que para algunos puede ser decepcionante no ver lo que por su nombre esperaban: que la luna se tiñera de azul. Sin embargo, es un fenómeno que no se da todos los años, ni mucho menos todos los días, puesto que se trata de una segunda luna llena dentro de un mismo mes.

La explicación del fenómeno de la Luna Azul tiene su raíz en el ciclo métonico, mismo que debe su nombre al descubridor el ciclo lunar, el griego Metón de Atenas. Según este, para que las orbitas de la Luna y el Sol coincidan en un mismo punto y, de ese modo, se pueda producir la luna llena, tienen que pasar 19 años.

La Luna azul recibe este nombre por ser la segunda luna llena que se presenta en un mes. En octubre de este año, la luna llena se presentó el día 2 y se volverá a ver el día 31, justamente en Halloween, espectáculo más que perfecto para una celebración de este tipo. ¿Pero por qué se le llama Luna Azul?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la segunda luna llena que se presenta en un mes es nombrada Luna Azul por el educador y astrónomo aficionado, James Hugh Pruett, quien escribió un artículo titulado Una vez cada Luna azul, en el cual mencionaba que el interpretaba que la segunda luna llena presentada en un mismo mes "se llama luna azul".

La interpretación de este estudioso sobre el fenómeno al que le dio su singular nombre, surgió a partir de que en la década de los 40, cuando la fuente más confiable en relación a eventos meteorológicos dese hace mas de 200 años, el Maine Farmer´s Almanac, diera una explicación muy confusa sobre la Luna azul, ya que en esta involucraba agentes que tenían que ver con eventos religiosos ligados al cristianismo, como la Cuarentena y la Pascua.

Si bien la Luna Azul de este 31 de octubre no será azul como tal, según la NASA la luna sí puede llegar a presentar tonalidades azules, sin embargo, para que esto suceda es necesario, por lo general, que se presente una erupción volcánica. La agencia espacial ha documentado una serie de lunas azules causadas por erupciones de volcanes, una de las más reciente es la del monte Pinatubo en las islas Filipinas en el año 1991.

Además de erupciones volcánicas, los incendios forestales también pueden causar que la luna se pinte de azul, menciona la Nasa en su pagina Web. Ejemplo de esto, fueron los incendios forestales en las ciénegas de Alberta de Canadá en 1953.

¿Cómo y dónde ver la Luna Azul de este 31 de octubre?

La segunda luna llena del mes de octubre, la Luna Azul, se podrá apreciar desde la noche del 31 de octubre hasta el amanecer del 1 de noviembre. Aunque para verla solo baste con mirar hacia el cielo, se recomienda que se busque un lugar lo más libre de luz artificial posible.